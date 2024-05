La Seu: Bonifiquen l’impost d’obres per a la construcció del centre de salut mental en considerar-lo “d’especial interès social”

Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell (Fòrum.ad)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, a la Junta de Govern Local, una bonificació a la llicència d’obres del futur centre de salut mental de l’Alt Pirineu i d’Andorra, que promou el Bisbat d’Urgell juntament amb el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM), un centre concertat amb la Generalitat de Catalunya. En el mateix punt s’acorda declarar aquest projecte com “d’especial interès social”. L’actuació suposarà la renovació d’un espai que forma part de l’edifici del Seminari Diocesà. La mesura ha tirat endavant amb el vistiplau de l’equip de govern (Compromís) i d’ERC, mentre que Junts s’ha abstingut. La CUP, que no disposa de vot a la junta, s’hi ha mostrat en contra.

L’acord contempla que, tot atenent una petició feta pel Bisbat, el consistori bonificarà el 95% de l’impost d’obres, que en aquest cas equival a 300.000 euros, amb l’objectiu de facilitar la construcció d’un equipament que l’alcalde, Joan Barrera, considera “imprescindible”, no només per a la Seu sinó per a tot el Pirineu. En aquest sentit, el batlle urgellenc ha recordat que fa anys que es reclama la creació d’aquest centre sanitari i que la implicació del Bisbat d’Urgell farà possible que se’n pugui disposar ben aviat. La institució eclesiàstica hi invertirà 10 milions d’euros dels seus recursos propis. Això, remarca, permetrà que l’habilitació d’aquest servei ja previst “no costi ni un euro a les administracions públiques”. El pressupost de l’obra estrictament, al qual s’aplica la bonificació, és de 7,8 milions d’euros.

A més a més, Barrera ha recordat que en aquest cas s’ha aplicat exactament la mateixa bonificació que es va concedir, també de manera excepcional, a la llicència d’obres perquè la Generalitat construís l’actual Centre d’Atenció Primària (CAP), ubicat al carrer del Bisbe Guitart. El batlle també sosté que quan estigui en funcionament el nou centre de salut mental “serà un equipament públic i que farà un servei públic, del qual tothom se’n pot veure beneficiat en algun moment de manera personal o a través d’algun familiar”. Per tot plegat, des de l’equip de Govern ho consideren “un tema estratègic de ciutat i del territori” que cal facilitar.