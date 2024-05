Més de 3.600 persones participen en la 13a Cursa popular Illa Carlemany

Èxit de participació a la 13a Cursa popular Illa Carlemany (SFG)

La tradicional Cursa Popular Illa Carlemany, organitzada per la secretaria d’Estat d’Esports i Joventut, ha aplegat aquest diumenge més 3.600 participants, en la seva 13a edició, esgotant l’existència de dorsals (3.200 venuts) i superant, així, el rècord de participació del 2016, quan es van registrar 3.500 corredors. Aquesta activitat, organitzada conjuntament amb el Ministeri de Salut, té com a objectiu promocionar entre la ciutadania l’activitat física i saludable, per tal de prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de la societat, però també crear un punt de trobada social.

A la cursa hi han participat representants del gabinet ministerial, encapçalats pel cap de Govern, Xavier Espot, així com altres autoritats que s’han volgut afegir a aquest Dia de l’esport per a tothom. Durant les declaracions a la premsa, Xavier Espot ha ressaltat l’èxit de participació i el punt de trobada que ha esdevingut aquesta cursa per a la ciutadania, consolidant així el projecte. “És un esdeveniment sense el qual ja no entendríem la primavera andorrana. I ha esdevingut un dia important, ja que no només trenquem una llança a favor de l’esport i la salut, sinó que també té un component solidari. És molt demostratiu de l’esperit solidari de la ciutadania.”, ha assegurat el cap de Govern.

Pel que fa al recorregut, i com cada edició, els participants han pogut decidir si volien córrer la cursa de cinc o dos quilòmetres. La sortida s’ha fet davant del centre comercial Illa Carlemany (carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany) i l’arribada al Parc Central d’Andorra la Vella.

Com a l’edició anterior, s’han impulsat accions per a promocionar la sostenibilitat i reduir al màxim la petjada ecològica de la prova. D’aquesta manera, la hidratació per a la cursa s’ha concentrat a l’arribada amb l’habilitació de diversos punts estratègics per a minimitzar la generació de residus en forma d’ampolles d’aigua. A més, els trofeus que s’han entregat estan dissenyats amb material reciclat i els obsequis també són d’un material lliure de substàncies químiques industrials.

La recaptació de la inscripció es destinarà enguany al banc d’aliments de Càritas Andorrana. A la tretzena edició de la cursa també s’ha tornat a donar suport i promoció a la candidatura als Campionats del món d’esquí alpí Andorra 2029.





Nahuel Carabaña i Ariadna Fenés, els guanyadors de la cursa

Amb relació als resultats de la cursa puntuable per al campionat d’Andorra, i en la categoria masculina, el guanyador ha estat Nahuel Carabaña, en segona posició ha quedat Marcos Sansa, i en tercera posició Iván da Costa. En la categoria femenina, Ariadna Fenés ha estat la guanyadora, Jeane Cros ha quedat en segona posició i Cristina Martins ha pujat fins a la tercera posició del podi.