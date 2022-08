Coneguem a la raça: Scottish Fold

La raça Scottish Fold és d’origen escocès com el seu nom indica, de grandària mitjana i d’estructura molt arrodonida. El seu pelatge pot ser curt o llarg, d’aspecte suau i esponjós.

Les seves orelles doblegades o descendents són degudes a l’Osteocondrodisplàsia, una malaltia d’ossos i cartílags congènita pròpia de la raça i malgrat ser una anomalia que pot ser dolorosa, és justament el que li fa ser tan valorat i cotitzat, ja que li dona un aspecte de gatet de peluix adorable.

Degut precisament al fet del dolor que pot provocar aquesta malaltia, en molts països està prohibida la seva cria, com és el cas d’Alemanya.

Quant al seu caràcter és tranquil i afable, sent un bon company per a tota mena de persones. Degut a la seva falta d’activitat, és important donar-li molt joc i proporcionar-li un menjar equilibrat per a evitar que augmenti de pes.

Una curiositat d’aquesta raça és que no s’ha d’apariar amb gats de la mateixa raça, perquè poden produir-se diverses malformacions. Les races amb les quals s’aconsella fer-ho és amb els American Shorthair, els Brittish Shorthair i els Scottish Straigh.