Tipus de motos aquàtiques i normes a seguir

Les motos aquàtiques, nàutiques o motos d’aigua són embarcacions lleugeres que no disposen d’hèlixs com la resta d’embarcacions, sinó que posseeixen turbines, i es mouen gràcies a la força de l’aigua que el vehicle va creant al seu pas. N’hi ha de dos grans tipus: les monoplaces o Jetski i les multiplaces denominades també Runabout.

Per a iniciar-se en aquest apassionant esport, és important començar amb motos que no siguin molt potents i conèixer les característiques de cada tipus per a poder fer una selecció adequada tenint en compte l’ús que se li donarà. Les diferències bàsiques entre una JetSki i una Runabout són les següents:

Les Jetski són més compactes, una mica més petites i més manejables, si bé es condueixen dempeus , per la qual cosa si es fan recorreguts o temps més llargs, poden arribar a resultar cansades si no s’està acostumat a elles.

, per la qual cosa si es fan recorreguts o temps més llargs, poden arribar a resultar cansades si no s’està acostumat a elles. Les Runabout són més grans, es condueixen assegut i tenen més capacitat també de càrrega, comptant sovint amb compartiments per a portar tovalloles, ulleres o petits objectes. Són més estables però no reaccionen tan bé com les primeres.

Una cosa comuna a ambdues, són les normes que han de respectar-se per a portar-les i que són:

No poden acostar-se a bussejadors ni a altres embarcacions.

Han de deixar-se entre motos una distància d’almenys 50 metres.

S’ha de circular almenys a 200 metres de les platges i a 50 m de la resta de litoral.

En ports i platges, no es pot excedir la velocitat de 3 nusos (uns 5,5 km/hora).

No es pot circular amb elles durant la nit.

No es pot circular per zones amb balises ni allunyar-se a més de 2 milles de la costa.

Només la poden manejar adults o majors de setze anys amb autorització paterna.

A més, totes han de comptar amb una assegurança de Responsabilitat civil i per a poder conduir-se, s’ha de posseir una llicència de navegació, a excepció de les motos llogades per a esbarjo, que han de moure’s en un circuit delimitat i han de seguir-se unes normes bàsiques.

Són molts els beneficis de la pràctica d’aquest esport, entre els quals es troba: ajuda a combinar l’equilibri i la concentració, allibera una gran quantitat d’adrenalina i redueix l’estrès i l’ansietat.