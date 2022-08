Perdonar no significa oblidar, sinó, recordar sense rancor, som conscients que en el seu moment ens van fer mal però actualment només és un record. Perdonar tampoc significa haver de donar més oportunitats, hem vist com és l´altra persona i ja no ens interessa confiar en ella. Podríem tornar a confiar, però, no volem fer-ho, el perdó és més una cosa interna, ho fem per a no intoxicar-nos d´emocions i sentiments negatius.

Ara bé, la millor forma de fer-ho és informant a l´altra part del mal que ens ha fet, ens hem de desfogar i ho podríem fer amb aquestes frases: et perdono per la mala persona que ets, m´ho has fet passar fatal. Et perdono per haver-me robat, traït, agredit, insultat, humiliat davant de tanta gent. Et perdono per la teva prepotència i orgull, etc.

Es tracta de buidar el nostre cervell de pensaments tòxics, de no permetre que ens governin i acabin guiant el nostre comportament. Igualment, respecte a l´opció de tornar a confiar, sempre s´han d´agafar riscos controlats i assumir que ho poden tornar a fer i de la mateixa manera, també, dependrà dels motius. No és igual una infidelitat sentimental que una disputa laboral o entre amics, emocionalment no ens afecta de la mateixa forma.

La questió és fer un ús selectiu dels records per a posteriorment rebaixar el seu malestar, fins i tot, de vegades ho anul·lem per complet.

Perdonar de forma constructiva significa això mateix, treure profit de les situacions, decidim girar pàgina i continuar el nostre camí, sense cap mena de preocupació mental i encara menys, de rancor. És la forma més senzilla i ràpida de desfer-nos del malestar i, al mateix temps, ens permetrà no sentir cap emoció negativa quan ens tornem a trobar amb l´altra part perquè haurem tancat el cicle, etapa o situació problemàtica.

