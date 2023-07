Comunicat de la nova plataforma ciutadana “Participa”

Vista aèria parcial de la parròquia de la Massana (arxiu)

La Massana ha sigut, històricament, una Parròquia molt activa políticament parlant. Som un poble participatiu i crític, que es preocupa pel dia a dia i el futur de tots. Un poble que darrerament veu amb preocupació la forma en que s’estan gestionant els béns públics i l’evolució i el creixement desenfrenat que tard o d’hora posarà en risc els nostres recursos naturals i l’entorn tan preuat que ens envolta.

Un poble que va patir la manca d’alternatives polítiques en les darreres Eleccions Comunals amb un percentatge d’abstenció mai vist en una Parròquia que sempre ha rondat el 80% de participació; el mateix poble que en les darreres Generals, va votar majoritàriament per alternatives al conservadorisme de sempre.

És per això que ens plau anunciar la creació d’una nova Plataforma ciutadana -“Participa”- que pretén obrir un espai que integri totes aquelles sensibilitats que actualment no es senten políticament representades a les institucions. Una Plataforma que defuig de colors polítics i poders fàctics que pretenguin condicionar l’acció política comunal. Simplement persones al servei de persones.

Sota els preceptes de la participació ciutadana, l’interès general, la sostenibilitat i la defensa del medi ambient, la transparència, la inclusió, la responsabilitat i el sentit comú, convidem a tots els ciutadans i ciutadanes de la Massana a unir-se a aquest nou projecte i us emplacem el proper dimarts, dia 5 de setembre (el lloc i l’hora es comunicaran més endavant), per conèixer amb més detall la nostra proposta i poder gaudir d’una bona estona amb música i pica pica on podrem compartir tots aquells neguits i propostes que puguin ajudar al futur de la Parròquia.

No ho dubtis, vine, i PARTICIPA!





Plataforma ciutadana Participa