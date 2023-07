La Seu adjudica l’avantprojecte de la residència de la gent gran

L’alcalde de la Seu -a l’esquerra- amb el seu equip de Govern indicant on es farà la residència (Aj. la Seu)

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat que avui dilluns, 24 de juliol, s’ha aprovat l’adjudicació de l’avantprojecte de la residència de la gent gran a l’empresa d’arquitectes TDA, Arquitectura y Urbanismo 2002.

“Es tracta d’una residència moderna i enjardinada on la gent gran podrà passar aquesta etapa de la seva vida amb dignitat”, ha explicat l’alcalde urgellenc, Joan Barrera. “Avui és un dia molt feliç i molt important per a nosaltres com a equip de govern perquè comencem a complir promeses concretes amb aquest projecte que hem reivindicat durant tants anys i que ara comença a caminar”, ha remarcat.

La residència comptarà amb 6 unitats de convivència, amb 15 persones en cadascuna. En l’avantprojecte s’ha previst que hi hagi 90 places residencials, el 70% siguin individuals i el 30% dobles, 12 pisos assistits i 40 places de centre de dia. A més, la residència comptarà amb serveis de restaurant, perruqueria, bugaderia i tots els serveis necessaris per a que la gent gran gaudeixi d’una vida benestant.

L’alcalde Barrera ha aclarit que la intenció és que sigui una residència de gestió pública. “Per això busquem també un finançament per a fer la construcció que ens doni la clau per a poder tenir la gestió pública. Si no tenim aquest 100% del finançament haurem de buscar altres vies”, ha reblat l’alcalde de la Seu.

Una vegada ja encarregat l’avantprojecte, s’està buscant el finançament necessari per a construir la pròpia residència.





Finançament

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell compta amb 3 milions d’euros de finançament de l’Estat espanyol. Aquest, però, els limita en temporalitat, ja que abans del 31 de desembre d’aquest any s’ha de tenir la licitació del projecte executiu de la construcció de la residència. D’acord amb el document facilitat des del Ministeri, la residència haurà d’estar construïda abans del març del 2027.

A més, s’està esperant la concertació de places per part de la Generalitat de Catalunya i el finançament de la construcció de la residència. El Consistori urgellenc ja s’ha posat en contacte amb la Diputació de Lleida per tal que faciliti una part important del finançament necessari.

El projecte total tindrà un cost d’uns 10 milions d’euros, aproximadament, descomptant els 3 milions que ja posa l’Estat i el que aporti la Diputació de Lleida, l’Ajuntament es compromet en posar la diferència que falti.





Localització

Després d’un informe amb l’arquitecte municipal, es va veure que la localització de l’antic equip de Govern no era viable, ja que no es disposava del terreny suficient. Per aquest mateix motiu, s’ha descartat aquest i s’ha decidit encabir-la on el Pla d’Urbanisme ho tenia previst originalment a l’any 2002.

Així, està previst que es construeixi al costat de l‘edifici d’INEF Pirineus, a la zona de l’Horta del Valira. La residència ocuparà 4.900 m2, uns 2.000 m2 estaran reservats per a l’edifici mentre que els altres 2.900m2 asseguraran l’entorn “privilegiat” en el qual la gent gran podrà sortir i fer vida.