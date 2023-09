Aquí va una de “castanyes”

Imatges: Cámara Portátil

Com agrada riure a costa dels altres! Que malament es passa quan un fa el ridícul en primera persona, i encara més si prenem mal i, en canvi, com ens ho passem de bé veient les trompades inversemblants que pot patir el “veí”. És allò de veure la patacada i no poder aguantar el riure.

Aquesta setmana, al “Naufragant per la xarxa”, ens recreem amb un vídeo que no deixa de ser una compilació d’imatges que recullen una bona quantitat “castanyes”. Ens juguem un pèsol que no podreu deixar de riure, ni que sigui dissimuladament, per sota el nas. Feu la prova.





Vídeo del YouTube, del compte Cámara Portátil