La biometria agilitza els controls de seguretat en els aeroports

En les diferents èpoques de vacances, els aeroports tant nacionals com internacionals incrementen significativament el seu nombre de passatgers i vols diaris, per la qual cosa els temps d’espera es veuen proporcionalment afectats a l’alça.

Actualment, existeixen diferents tecnologies que brinden la possibilitat d’agilitzar els controls habituals de seguretat en vols internacionals, com és el cas de la integració i aplicació de la biometria.

La biometria a les fronteres aèries s’estableix com la “via ràpida” per al control dels passaports. L’any passat, des de l’Enquesta Global de Passatgers de la IATA, es va establir aquesta tecnologia com un dels avanços clau en el sector turístic, sent un 88% els passatgers que van passar per la biometria per a estalviar temps en el tràmit del control.

Gràcies a la seva automatització i digitalització, aquesta tecnologia es basa en una exhaustiva comprovació digital conformada per quatre passos: escaneig del passaport, de les empremtes dactilars del passatger, així com la realització d'una fotografia tipus carnet per a finalment realitzar el reconeixement facial.





La importància de blindar les dades delicades

VU és una empresa global de ciberseguretat amb més de 350 milions d’usuaris a tot el món, que treballa en la protecció de la identitat digital i la prevenció del frau per a vetllar per la integritat de cada Persona Online, és a dir, de la identitat digital que es crea amb tota la informació que alberga el món en línia sobre cadascun de nosaltres.

“Amb l’aplicació de la biometria, estem sens dubte davant una clara agilitat dels controls de seguretat de viatgers internacionals. Com tota tecnologia que es basa en dades d’alta sensibilitat, és de gran importància blindar la informació que es registra perquè no hi hagi traspàs de dades, possibles bretxes o pràctiques il·legítimes amb les identitats en línia”, comenta Sebastián Stranieri, fundador i CEO de VU.

Amb l'avanç imparable en tots els àmbits de les nostres vides cap a una digitalització més profunda i potent, resulta fonamental posseir el coneixement i control del destí de les nostres dades, així com el seu tractament. "A VU tenim la visió d'aconseguir que cada persona sigui la propietària única de tota la seva informació privada perquè pugui decidir amb qui compartir-la i durant quant temps", conclou Stranieri





