Espècies en perill d’extinció: El linx ibèric

Un exemplar de linx ibèric (Sostenible o Sustentable)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera en extingir-se?

Aquesta setmana la dediquem al linx ibèric (Lynx pardinus) o linx pardina, una espècie de mamífer carnívor de la família Felidae, endèmic de la Península Ibèrica. Anteriorment era considerat una subespècie del linx nòrdic. Les dues espècies coexistiren al centre d’Europa durant el Plistocè, tot i que ocupaven nínxols diferents.

Es pot dir que, la península Ibèrica disposa, entre les diferents joies vives que componen el seu patrimoni natural, del felí més amenaçat del món: el linx ibèric (Lynx pardinus). Molt més petit que el linx europeu o boreal (Lynx lynx) i molt allunyat de les formes i mides dels grans felins asiàtics, africans i sud-americans, el linx ibèric és un carnívor de mida mitjana, mimètic, perfectament adaptat a la supervivència al seu entorn exclusiu: el bosc mediterrani.

Davant la seriosa amenaça per la que travessa, des de diferents fronts, s’està lluitant per a garantir la seva supervivència per tal de salvar l’espècie. Val a dir que s’intenta frenar el seu declivi i promoure la seva recuperació.





Per Sostenible o Sustentable