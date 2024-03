Aquesta nit de dimarts la neu pot aparèixer als 1.000 metres

Arcalís, al sector de la Coma, aquest dimarts a les 8 hores (Ordino Arcalís)

Per a les properes hores hi ha la possibilitat de nevades a cotes tant mitges com baixes, avui dimarts, al Principat d’Andorra, així com arreu del Pirineu català. La previsió per a les contrades pirinenques apunta que al matí la cota de neu ja està entre els 1.100 metres (a la Val d’Aran) i els 1.600 (a la Cerdanya), mentre que a l’Alt Urgell i al Pallars se situa en els 1.400. A Andorra les primeres precipitacions també han aparegut ja durant el matí, algunes en forma de petita calamarsa, com al Tarter, i la cota de neu tendirà a baixar amb el pas de les hores.

Al Pirineu català, aquesta tarda la neu al vessant occidental ja pot arribar fins als 900 metres, mentre que a l’oriental estarà en uns 1.100 metres; és a dir, pot nevar a tota la plana de Cerdanya i a cotes mitjanes de l’Alt Urgell. En aquest context, les temperatures màximes amb prou feines superaran els 10ºC i es poden quedar en només 8 o 9 graus a Puigcerdà i a Vielha. Finalment, durant el vespre i la nit la nevada pot acabar de baixar fins als 800 metres a totes les valls pirinenques, tot i que a aquella hora s’espera que la precipitació ja sigui més feble.

De fet, de cara a aquest dimecres s’espera que el front ja es retiri i doni pas a un matí més assolellat, tot i que encara amb presència de núvols i amb unes mínimes més baixes. Les glaçades tornaran a les fondalades, després de molts dies de temperatures molt per sobre del normal, i es preveu mínimes de -2ºC a la Seu d’Urgell i a Sort, -3º al Pont de Suert i a Vielha i -5º a Puigcerdà. A la tarda poden reaparèixer els ruixats arreu del Pirineu, tot i que no seran tan intensos, amb una cota de neu que ja estarà en els 1.600 metres. Una precipitació que es pot repetir dijous de manera puntual.

Aquesta mateixa situació és vàlida per al Principat d’Andorra. Demà dimecres més clarianes al matí per a que retornin a la tarda les precipitacions. La neu podria fer acte de presència al voltant dels 1.800 metres.