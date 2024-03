Presenten la 13a edició de la cursa popular que promou l’activitat física i la vida saludable

Els secretaris d’Estat, Alain Cabanes i Cristina Pérez presentant la cursa (SFG)

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, juntament amb la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, han presentat aquest dimarts la 13a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany que se celebrarà el proper diumenge 12 de maig. Una prova que està concebuda com una festa social en l’àmbit esportiu i s’engloba en un seguit d’activitats organitzades per l’Executiu amb l’objectiu de promocionar l’activitat física i vida saludable, segons ha indicat Alain Cabanes, el qual ha assegurat que una de les fites d’enguany és superar la xifra d’inscrits de l’edició passada.

Per la seva banda, Cristina Pérez ha ressaltat la importància d’aquesta iniciativa per a la promoció entre la ciutadania d’hàbits saludables i una vida activa, amb l’objectiu de prevenir i combatre les malalties. “L’activitat física regular aporta beneficis significatius per a la salut, el benestar i l’envelliment de les persones”, ha ressaltat Pérez.

Pel que fa a l’organització de la cursa, el secretari d’Estat de Joventut i d’Esports ha recordat que igual que l’edició anterior s’han impulsat accions per a promocionar la sostenibilitat i reduir al màxim la petjada ecològica de la prova. D’aquesta manera, la hidratació per a la cursa es concentrarà al Parc Central amb l’habilitació de diversos punts estratègics per a minimitzar la generació de residus en forma d’ampolles d’aigua. A més, els trofeus que s’entregaran estan dissenyats amb material reciclat i els obsequis també seran d’un material lliure de substàncies químiques industrials. Finalment, la comunicació amb els centres escolars es farà de forma digital per a minimitzar l’ús del paper.





Els detalls de la cursa

La cursa inclou dos tipus de recorregut, com cada any, amb la voluntat d’animar a tota la població a participar. La cursa de 5 quilòmetres (10:30h), que correspon al Campionat d’Andorra de 5 km, i la cursa de 2 quilòmetres (10:40h) pensada per al públic familiar (per a adults i infants). La sortida, en ambdós casos, serà davant del centre comercial, al carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany.

Les inscripcions es podran fer en línia des d’aquest dimarts a la tarda i fins al 28 d’abril a www.esportperatothom.ad i del 6 a l’11 de maig, presencialment, al centre comercial. El preu de la inscripció és 5 euros per a adult (inclou dorsal amb xip i samarreta amb els obsequis) o de 2 euros (només amb el dorsal amb xip). En el cas dels infants, el preu és de 3 euros (inclou dorsal amb xip i samarreta amb els obsequis) o gratuït només amb dorsal amb xip. Amb la venda de cada samarreta es destinaran 2 euros en benefici del banc d’aliments de Càritas Andorrana.

Amb la voluntat d’estimular la participació de les escoles es reconeixerà a les 3 escoles de primera ensenyança i 1 de segona ensenyança com a escoles més actives amb un trofeu i un premi d’entre 300 i 400 euros en material esportiu escollit per l’escola. Així mateix, i entre tots els participants majors d’edat que comprin el dorsal amb xip de cronometratge i finalitzin la cursa, es realitzarà un sorteig de 15 targetes regal del centre comercial de 150 euros.

La cursa compta amb la col·laboració de diferents entitats i com a novetat, la prova també té el patrocini de la Candidatura de la Copa del Món d’esquí alpí ‘Andorra 2029’.