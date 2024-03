L’Associació de Saxofonistes d’Andorra i Unicef repeteixen col·laboració per a l’11a edició de l’Andorra Sax Fest

Léna Ducros, Premi Fimarge, guanyadora del VII Concurs de Joves Saxofonistes 2023 en la categoria D

L’Associació de Saxofonistes d’Andorra i Unicef Andorra repeteixen col·laboració per a l’11a edició de l’Andorra Sax Fest. L’associació és una organització sense ànim de lucre i, cada any, fa realitat la festa de saxòfon al Principat, així com el concurs internacional que acull el mateix festival. L’Andorra Sax Fest té com a objectiu oferir un producte molt complet als saxofonistes que arriben al concurs, amb classes magistrals, concerts i tallers disponibles. A més de la competició professional, l’organització del certamen també ofereix una competició per a saxofonistes més joves.

El pròxim 31 de març, en el marc de l’edició número 11 de l’Andorra Sax fest, la recaptació de taquilla de la venda de les entrades del concert de Léna Ducros, la guanyadora del Premi Fimarge Solo Youth 2023, es destinarà íntegrament a Unicef Andorra.

Marianela Vila, presidenta de l’entitat, agraeix a Efrem Roca i a Jordi Roca, organitzadors de l’esdeveniment, per la confiança dipositada en Unicef Andorra.