Aporten documentació falsa per a obtenir la residència i treball

Un home emmanillat (iStock)

El dilluns i el dimecres al matí es va procedir a la detenció de dos homes com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. El Servei d’Immigració va rebre les respectives sol·licituds per a l’obtenció d’una autorització d’immigració de residència i treball per part dels interessats.

Un cop verificades les documentacions aportades, es va detectar que els papers relatius a les seves activitats laborals als seus països d’origen serien falsos. D’aquesta manera, amb aquests nous casos, segueix augmentant el nombre de persones que intenten obtenir un permís de treball i residència de forma il·lícita.





Positius per alcoholèmia

Igualment, en el decurs de la setmana, el servei de Policia ha detingut dos homes, de 60 i 31 anys d’edat, per un delicte contra la seguretat col·lectiva. En el moment de realitzar-los el control d’alcoholèmia van donar unes taxes de 0,98 g/l i de 1,47 g/l. respectivament.