Segon eslàlom a Cerro Castor amb Cornella 19è i Gabriel 20è

Bartumeu Gabriel en el moment de la seva sortida a Cerro Castor (FAE)

Cerro Castor, a l’Argentina, ha tancat la doble cita d’eslàlom de la Copa d’Amèrica del Sud (SAC) novament amb la participació de l’equip andorrà d’esquí de tècnica. Xavi Cornella va ser 19è, Bartumeu Gabriel 20è i Àlex Rius va quedar fora a la segona mànega.

Cornella va acabar 19è amb 1.48.55, a 4.13 del guanyador, el francès Paco Rassat. L’andorrà va recuperar posicions després d’una primera mànega en què se situava 26è amb +3.53. Per la seva part, Gabriel marcava el 19è crono a la primera mànega (+2.89), i a la segona feia una baixada per a situar-se, finalment, a la 20a posició final amb 1.48.63, a 4.21 de Rassat. Àlex Rius, per últim, va fer el 20è temps a la primera mànega però no va poder completar la segona.

El responsable tècnic, Fred Beauviel, ha explicat que després d’aquestes dues curses de primer contacte amb la competició, l’equip ha de continuar treballant durant l’estada a Argentina, que finalitzarà el 5 d’octubre: “És el tercer dia que estem a Ushuaia i hem de fer quilòmetres per a aconseguir ser més regulars”.