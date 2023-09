CEA: Augmentar salaris si s’equiparen les cotitzacions de les hores extres amb les ordinàries

Un treballador en una jornada de feina (arxiu)

La Confederació Empresarial Andorrana “demana una rebaixa de les cotitzacions de les hores extres per a equiparar-les amb les cotitzacions de les hores ordinàries com a condició prèvia per a poder negociar augments salarials que vagin més enllà del salari mínim per al 2024″. La patronal considera que aquesta mesura -i d’altres que es puguin acordar- permetria alliberar recursos a les empreses per dedicar-los als augments salarials, minimitzant la pèrdua de competitivitat.

“Entenem que l’objectiu dels sindicats és preservar el poder adquisitiu dels treballadors, però també cal tenir en compte que l’objectiu de la CEA és preservar la competitivitat de les empreses”, ha declarat el president de la patronal, Gerard Cadena. La CEA entén que una mesura com aquesta no suposaria un menyscapte salarial per als treballadors i que, en canvi, segons Cadena “tindria un efecte anti inflacionista a l’hora d’apujar els salaris, que també es traduiria en menys impacte sobre els marges de competitivitat de les empreses”.

La mesura, segons la CEA, hauria de quedar acotada temporalment, “durant un any o mentre la inflació se situï per sobre del 2,5% o del 3%”, segons ha explicat Cadena a la sortida de la reunió del Consell Econòmic i Social d’aquest divendres.

“Si el Govern hi posa de part seva, nosaltres també hi posarem de part nostra”, ha declarat el president de la CEA. En aquest sentit, la patronal està disposada a asseure’s amb els sindicats per a negociar augments salarials més enllà del salari mínim si s’adopten també mesures contra la inflació i per a protegir la competitivitat de les empreses.

Aquesta negociació, segons Cadena, s’hauria de produir en l’àmbit sectorial, tenint en compte l’opinió de les organitzacions empresarials de cada sector i la realitat dels mateixos: “No tots els sectors tenen els mateixos salaris, ni el mateix salari mitjà ni la mateixa estructura salarial”, ha dit el president de la CEA, que s’ha mostrat convençut que hi ha marge per a l’acord.





Suport a les noves regulacions d’immigració, català i igualtat de gènere

La reunió del Consell Econòmic i Social d’aquest matí de divendres ha servit també per a debatre la nova regulació de les quotes de temporada i de la quota general, una mesura a la qual la CEA ha donat suport.

Amb aquesta nova regulació es rebaixen els requisits per als treballadors extracomunitaris que vulguin accedir a la quota general, sempre i quan disposin d’un contracte de treball indefinit. Un cop s’aprovin els nous decrets, qualsevol persona extracomunitària que hagi realitzat una temporada a Andorra podrà accedir a la quota general sense altres requisits d’experiència prèvia.

La CEA considera que “amb aquesta mesura s’avança en la flexibilització necessària en un moment en què el mercat de treball està molt tensionat i en què a les empreses els resulta especialment complicat trobar persones per a treballar”.

Així mateix, la CEA també ha donat suport a la voluntat de l’Executiu d’introduir uns coneixements mínims de català per a poder renovar els permisos de residència i treball. En la línia del ja expressat en les darreres setmanes, la patronal considera que hi ha consciència entre l’empresariat de la necessitat de millorar el coneixement de la llengua oficial, especialment per part de les persones que treballen de cara al públic.

A la reunió s’ha tractat, així mateix, el reglament per a prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses. La patronal considera que el text que es publicarà properament dona una guia a les empreses per a aplicar bones pràctiques en matèria d’igualtat de gènere.