Anem Editors presenta els dos darrers volums de la col·lecció Universia

Cartell de la presentació dels dos darrers volums de la col·lecció Universia

L’editorial pirinenca nascuda a Andorra, Anem Editors presenta aquest dimecres, 29 de novembre, a les 13 hores i a la sala de Revistes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, els dos darrers volums de la col·lecció Universia, que són el resultat del IV i Vè Seminari d’Humanitats i Cultura Visual, organitzats per estudiants del Grau d’Humanitats.

El jardí: presentar i representar té com a eix la història dels jardins i la seva representació en diverses disciplines com el cinema o la literatura, mentre que L’altra cara de la lluna: lluna i alteritat presenta diversos estudis a propòsit del caràcter ambivalent d’aquest astre en la història de la humanitat, entre la fascinació i les pulsions més fosques.

L’altra cara de la lluna, la darrera publicació d’Anem Editors (20/11). Es tracta d’una obra col·lectiva que ofereix una visió sobre la influència de la lluna en diverses cultures i la seva relació amb l’alteritat i la identitat. Aquesta obra és fruit del V Seminari d’Humanitats i Cultura Visual de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i està signada per les següents autores: María Alcántara, Sira Bartra, Dana García, Helena García, Clàudia Munné i Cassandra Santaulària.

Aquesta obra planteja una varietat d’aproximacions a la lluna, des de la filosofia fins a la història, la literatura i, fins i tot, l’astronomia, i analitza com aquest astre ha influït en la creació de mites i llegendes en diferents cultures al llarg de la història. L’altra cara de la lluna també aborda la qüestió de l’alteritat, explorant com la lluna, com a símbol de la feminitat, de la màgia, les emocions, l’inexplorat, ha influït en la construcció de la identitat en la nostra pròpia cultura i societat.





Sumari del dossier:

Presentació, per María Alcántara, Sira Bartra, Dana García, Helena García, Clàudia Munné i Cassandra Santaulària, p. 9-10

Mite, símbol, passió: lluna i alteritat en femení, per Maria Garganté Llanes, p. 11-16

Alteridad lupina. Licántropos y otros monstruos, per Lluís Sallés Diego, p. 17-31

El caso del pintor Juan Luna Novicio: alteridad, locura y misoginia, per Rebeca Martín, p. 32-44

Les cendres de la rosa, per Antoni Soriano Calle, p. 45-50

L’islam: religió de l’alteritat, per Omayma Oulad El Hadj Boufous, p. 51-61

La cinematografia, art —o ciència— auxiliar de les Humanitats, per Quirze Casablancas i Pascual, p. 63-79

La música i la lluna, per Lluís Cabal Guarro, p. 81-93

La descoberta de l’espai exterior en la literatura: la lluna com a utopia o distopia, per Sira Bartra, Helena García i Cassandra Santaulària, p. 95-100

Mitologia lunar, per María Alcántara, Dana García i Clàudia Munné, p. 101-111

L’altra cara de la lluna: els cartells del seminari, per Helena García, p. 113-119

Ambdós volums estan disponibles a les principals llibreries i a la pàgina web www.anemeditors.com.