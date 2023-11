Organitzen una jornada sobre la prospecció ètica a través del “correu electrònic en fred”

Cartell de la jornada formativa al CETAP (CCAU)

El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), a la Seu d’Urgell, ha programat per al pròxim dijous, 30 de setembre, la jornada formativa que porta per títol “Aconseguir clients mitjançant l’e-mail en fred, de forma legal i sense fer spam”, que impartirà Joan Serra, especialista en construcció de sistemes de venda automatitzats amb eines de software lliure. La formació començarà a les 10 hores i acabarà a les 14 hores.

L’estratègia de captar clients mitjançant el correu electrònic requereix sensibilitat i complir amb la llei en un món en el qual la venda és crucial per a qualsevol empresa. L’enviament de correus de prospecció, que no de venda, és una de les estratègies comercials menys explotades.

Les persones que s’inscriguin en aquest taller aprendran la metodologia de prospecció mitjançant l’e-mail en fred de tal manera que el potencial client no ho percebi com a spam ni resulti violentat amb una comunicació que no li interessa. Alhora, s’exposarà com fer aquest procés de manera legal per tal de no infringit cap normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal. I, finalment, s’explicarà com fer tot plegat d’una manera segura i que la reputació d’enviaments o de domini no resulti perjudicada i pugui continuar sent òptima.

Les inscripcions a aquesta jornada formativa es poden fer a través de l’ENLLAÇ. També se’n pot demanar més informació al CETAP: telèfon 973 355 798 – cetap@alturgell.cat.