Andorra també celebra la Setmana de l’Arquitectura

Cartell del actes de la Setmana de l’Arquitectura a Andorra (COAA)

Amb motiu del Dial Mundial de l’Arquitectura, que com cada any se celebra a principis d’octubre, el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) ha programat diferents actes per a la Setmana de l’Arquitectura. Es tracta d’activitats pensades, no només per als seus col·legiats, sinó que també estan obertes a la ciutadania en general. Els actes van començar dimarts amb una visita per la Seu d’Urgell i ahir dimecres es va inaugurar l’exposició de totes les propostes presentades al concurs d’idees per a la reforma de les places del Poble i Vinyes.

A les 19 hores d’avui dijous, 5 d’octubre, tindrà lloc la conferència “Tecnologia de façanes per a l’arquitectura extrema”. Serà a les 19 hores i anirà a càrrec de l’arquitecte Xavier Ferrés Padró (WICONA). En finalitzar s’oferirà un refrigeri als assistents.

Finalment, demà divendres, a les 10 hores, se celebrarà una taula rodona sobre urbanisme i arquitectura, continuïtat de dues anteriors que ja van tenir lloc sobre aquesta matèria. Aquesta activitat és exclusiva per als col·legiats.