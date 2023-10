El CineClub La Seu comença la temporada amb ‘Harold and Maude’

Cartell de la pel·lícula Harold and Maude que es projectarà a la Seu (RàdioSeu)

El CineClub La Seu comença la seva nova temporada. De moment, al llarg d’aquesta tardor oferiran un total de 8 pel·lícules. D’aquestes, quatre conformaran el ‘Cicle Distopia’, que estarà dedicat a films que expliquen històries imaginàries que transcorren en societats totalment oposades a la utopia, amb escenaris opressius, totalitaris o indesitjables. Les projeccions seran habitualment els dijous al vespre (20.30 hores), tret d’algunes que es faran en dimarts, a la mateixa hora.

La cartellera l’estrenen aquest dijous, 5 d’octubre, amb la producció nord-americana ‘Harold and Maude’, dirigida per Hal Ashby. És la història d’amistat de dos personatges contraposats que parlen sobre la vida i la mort, en una relació molt especial. El film, rodat l’any 1971, és protagonitzat per Ruth Gordon i Bud Cort i la seva banda sonora compta amb cançons de Cat Stevens. També aquest mes, el 26 d’octubre es podrà veure ‘Talking about trees’, del sudanès Suhaib Gasmelbari.

El mes vinent, el CineClub desenvoluparà l’esmentat ‘Cicle Distopia’, que començarà dimarts 7 de novembre amb un clàssic d’aquest gènere: ‘Farenheit 451’, de l’any 1966 i dirigit per François Truffaut. Al cap de dos dies, dijous 9, s’oferirà un altre film britànic: ‘Brazil’, de Terry Gilliam, rodada el 1985. La setmana següent també hi haurà una doble sessió, amb la qual es tancarà el cicle: el 14 de novembre, amb ‘THX 1138’, que va dirigir l’any 1971 el nord-americà George Lucsas; i el dia 16, amb ‘When the wind blows’, de 1986 i dirigida pel britànic Jimmy Murakami.

Per a acabar el mes, el 30 de novembre, es tornarà a pel·lícules més recents, amb ‘System crasher’ (2019), de l’alemanya Nora Fingscheidt. I abans de la pausa de Nadal, el 14 de desembre, el CineClub La Seu clourà la programació de tardor amb ‘El Club’ (2015), del xilè Pablo Larrain.