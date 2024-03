Una vuitantena de professionals participen en el Simulacre Nacional d’Allaus

Alguns dels participants en el Simulacre Nacional d’Allaus (SFG)

Una vuitantena de professionals han participat aquest dimarts en el Simulacre Nacional d’Allaus; una jornada tècnica que s’ha centrat en revisar i actualitzar els procediments, les eines i les tècniques de rescat que s’han d’aplicar en cas que es produís una allau dins d’un domini esquiable del país. L’esdeveniment ha estat organitzat conjuntament entre el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i el de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments del Ministeri de Justícia i Interior.

Enguany, al simulacre hi han participat efectius tant de Protecció Civil, Bombers, Policia, Banders, SUM i Creu Roja; com també pisters de les diferents estacions d’esquí del país, representants d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i membres de l’Associació de Guies de Muntanya i del Club Moto Neu.

La jornada ha començat amb una sessió teòrica a les dependències de l’Edifici de l’Obac del sector del Tarter que ha servit per a revisar les missions i funcions dels principals actors implicats quan es desencadena una allau. També s’han posat en comú els protocols operatius associats a aquests successos en un domini esquiable, dividint el contingut en tres grans àmbits d’actuació: el sanitari, el de seguretat i el de suport logístic.

Posteriorment, els participants s’han desplaçat a la zona dels Espiolets del sector de Soldeu, on s’han realitzat totes les maniobres del simulacre. Un cop en situació, la jornada ha prosseguit amb els tallers pràctics, que enguany s’han dividit en diferents aspectes específics, i en els quals han pres part tots els assistents per tal de conèixer de primera mà l’operativa de forma integral tot i no ser concretament de la seva competència. D’aquesta manera, tots els efectius presents, independentment del col·lectiu al qual representen, han pogut participar en el taller de recerca de persones amb DVA i amb gossos especialitzats, així com en l’ús de la sonda; o en la demostració de les tècniques d’urgències mèdiques d’atenció als afectats.

Així doncs, l’acte d’avui dimarts, que s’emmarca en les accions de preparació dels equips dels serveis d’emergència i de millora de la resposta en cas d’accidents, també ha servit per a intercanviar coneixements i mantenir les relacions entre els diversos actors implicats davant d’un succés d’aquestes característiques.