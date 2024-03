Buhos, Els Catarres i Despistaos, caps de cartell per la Festa del Poble i la revetlla de Sant Joan d’Encamp

El grup català Buhos (foto by Mertin – Comú d’Encamp)

La Festa del Poble d’Encamp i la revetlla de Sant Joan tornaran un any més els dies 21, 22, 23 i 24 de juny i, com a primer gran anunci, la festivitat tindrà els grups ‘Buhos’ (el dia 22) i ‘Els Catarres’ i ‘Despistaos’ (el dia 23) com a caps de cartell. Tres bandes musicals contrastades que arribaran a la parròquia amb noves cançons, nous discs i que encapçalaran tot un seguit d’activitats per a tota la família durant aquests dies.

D’aquesta manera, el Departament de Cultura del Comú d’Encamp i la Comissió de Festes tornen a fer una clara aposta per la música en català amb artistes referents de l’actualitat, a més d’una de les bandes espanyoles més icòniques dels últims temps.

Els primers a actuar i, per tant, aixecaran el teló de la festivitat, seran ‘Buhos’, el grup dels rècords. Un grup festiu referencial amb més de 1.000 concerts a l’esquena amb els quals han aconseguit fidelitzar el públic d’allà on actuen. Amb més de 250.000 seguidors a les xarxes socials, són el grup en català número 1 a TikTok, amb centenars de milers d’oients mensuals a Spotify i més de 45 milions de reproduccions a YouTube. Tot plegat, els posiciona dins del top 3 d’oients mensuals de música en català a les plataformes de streaming. El 2023 van sorprendre amb el disc “La nit està que crema”, i la seva publicació s’ha acompanyat d’una gira pels principals escenaris i festivals d’Espanya i Europa, amb Encamp formant-hi part.

Seguidament, el dia 23 de juny serà el torn per al reconegut grup ‘Els Catarres’, un dels grans responsables del ressorgiment de la música festiva del pop en català. Per tant, a la seva gira de 2024 no podia faltar una actuació al país, a Encamp. ‘Els Catarres’ han marcat un abans i un després en la música en català contemporània: un Disc d’Or per l’àlbum Big Bang, 12 Premis Enderrock, quatre Premis ARC i dos guardons del Disc Català de l’any que atorga RNE. Un grup icònic que arriba amb noves cançons, però sense oblidar els seus grans èxits.

La nit de la revetlla de Sant Joan acabarà amb ‘Despistaos’. La banda arriba amb el seu 10è disc: “Ilusionismo”. Un treball que durant l’any 2022 els ha fet recórrer la geografia espanyola amb 40 concerts. L’any passat, ‘Despistaos’ va complir 20 anys de carrera, i per a celebrar-ho van engegar una potent “Gira 20 Aniversari”, en la qual ha entrat Encamp i on els assistents podran gaudir de totes les cançons icòniques del grup des que va començar.

El Comú d’Encamp i la Comissió de Festes continuen treballant per a completar i deixar enllestida la programació de la Festa del Poble d’Encamp i la revetlla de Sant Joan, per a, posteriorment, anunciar-la a la ciutadania.