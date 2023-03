Una setantena de persones s’interessen en conèixer el reciclatge de roba a l’Alt Urgell

Visita guiada a la botiga de roba de segona mà Grapats, a la Seu (RàdioSeu)

Al voltant de 70 persones han participat, al llarg del mes de febrer, al conjunt de visites guiades a les instal·lacions de Nougrapats, organitzades per la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, per a donar a conèixer a la població com es gestiona la roba reciclada a la comarca de l’Alt Urgell.

En aquest conjunt d’activitats, que s’ha dut a terme els dissabtes al matí, s’han abordat temes importants com són la quantitat de roba que es recull a la comarca, els destins que se li dona a aquesta roba i la conscienciació sobre la necessitat de reciclar els productes tèxtils i la compra de peces de segona mà.

Les visites han servit perquè els veïns coneguin de primera mà el model d’economia social que desenvolupa Grapats, l’empresa encarregada de gestionar la roba reciclada a la zona. A tots els grups participants se’ls ha explicat el funcionament i la missió d’aquesta empresa social impulsada per Càritas d’Urgell, mentre se’ls guiava per les instal·lacions on es realitza la selecció, el tractament i l’emmagatzematge de la roba.

Els visitants també han tingut l’oportunitat de recórrer la botiga Grapats, ubicada a l’avinguda del Salòria de la Seu, on han rebut un val de 20 euros per a comprar roba de segona mà. D’aquesta manera, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet vol incentivar el reciclatge de roba i mostrar com es poden reutilitzar les peces tèxtils.

Pel que fa a la roba, el calçat i els complements, s’ha recordat als visitants que a la Seu i la comarca hi ha un total de 10 contenidors de roba gestionats pel projecte d’inserció Nougrapats, en els quals es pot dipositar la roba que ja no es fa servir. D’aquesta manera, en molts casos se li pot donar una nova vida i alhora es crea oportunitats de treball protegit.

Nougrapats i la Mancomunitat han agraït l’interès mostrat per tots els participants, de cara a conèixer millor com es gestiona la roba reciclada a l’Alt Urgell, alhora que els han agraït també “el seu compromís amb el reciclatge i la sostenibilitat ambiental”.