La brigada comarcal de l’Alt Urgell recupera més de 70 quilòmetres de senderes i 60 de pistes forestals

Un dels camins desbrossats a l’Alt Urgell (CCAU)

La comarca de l’Alt Urgell ha dut a terme, gràcies als participants del programa Treball i Formació, una important tasca de manteniment i recuperació de senderes i pistes forestals al llarg de l’any 2022. Gràcies a aquesta intervenció, s’han recuperat més de 70 quilòmetres de senderes i s’ha fet el manteniment de més de 60 quilòmetres de pistes forestals, de tal manera que s’han reobert antics camins i s’ha millorat l’accés a diversos nuclis habitats.

L’objectiu del programa Treball i Formació, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), és el de contractar i formar persones amb problemes d’inserció laboral, per tal de millorar-ne l’ocupabilitat. Des del 2013 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell gestiona aquest programa que, a més d’ajudar col·lectius amb dificultats d’accedir a un lloc de treball, promou la comarca millorant l’accessibilitat a zones naturals i rurals, fomentant així el turisme sostenible i la conservació del medi ambient. Per a això, s’han dut a terme tasques de desbrossament, neteja i manteniment tant dels camins com de les voreres de les pistes forestals.

El resultat ha estat una millora significativa en la qualitat i seguretat dels camins i pistes, la qual cosa permet els visitants gaudir de la natura d’una manera més còmoda i segura. Des de la comarca de l’Alt Urgell es convida tots els interessats a visitar les senderes i pistes forestals recuperades i a gaudir de la bellesa natural de la zona.

En opinió del president del Consell Comarcal, Martí Riera, “és immens l’esforç que s’està fent per a recuperar els antics camins, que es compten per centenars en una comarca tan extensa com la nostra” i ha afegit que “es tracta d’un patrimoni que posem a l’abast de les persones, tant de la comarca com de fora, que sàpiguen apreciar-lo i que tinguin cura de no malmetre’l.”