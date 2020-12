Ski Andorra presenta el Forfet Natura amb la voluntat d’integrar l’esquí de muntanya a les estacions

Ski Andorra crea el Forfet Natura, un passi global que permetrà la pràctica dels esports de neu, alternatius a l’esquí alpí a les estacions Grandvalira, Ordino Arcalís, Vallnord – Pal Arinsal i Naturlandia. Es tracta d’un forfet vàlid tant per a la temporada d’hivern i estiu.

Els usuaris podran accedir de forma diària i sense limitacions a 24 circuits d’esquí de muntanya disponible i als espais habilitats per a les raquetes de neu de Grandvalira, Ordino Arcalís, Vallnord – Pal Arinsal i Naturlandia.

Aquest nou producte respon a la nova normativa del Govern d’Andorra a través del Reglament regulador dels requisits per a la pràctica d’esports de neu, altres que l’esquí alpí o l’esquí de fons, a les estacions d’esquí aprovat el passat 25/11/2020.

El forfet donarà accés als espais que les estacions habilitin durant l’hivern i l’estiu, així com a la utilització d’un total de 13 remuntadors amb una pujada i una baixada per dia i giny. Amb aquest, també s’inclou el servei de socors i trasllat al centre mèdic de l’estació en cas d’accident en els circuits i pistes habilitades per la pràctica de l’activitat.

El forfet Natura tindrà una tarifa única de 150 €. Es podrà adquirir en venda online a través de la pàgina web de Ski Andorra. Els clients que prefereixin gaudir del forfet de forma diària podran adquirir-lo directament a les taquilles de les estacions.