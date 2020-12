Andorra la Vella debat sobre els desafiaments culturals en temps de pandèmia

La capital argentina, Buenos Aires, en qualitat d’actual Capital Iberoamericana de les Cultures celebra avui i demà el XXXV Comitè sectorial d’aquest àmbit de l’UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas), que porta per títol Desafiaments dels organismes culturals públics de ciutats capitals en el nou context. Andorra la Vella hi pren part amb la participació del conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, que ha ofert una ponència sobre la reactivació del sector artístic i cultural, greument afectat per la pandèmia. El fòrum de debat es duu a terme de manera telemàtica a causa de les restriccions sanitàries internacionals.

Miquel Canturri ha parlat sobre el projecte de programació cultural conjunt del Govern i sis comuns La cultura no s’atura per, d’una banda, facilitar l’activitat d’un sector fortament tocat per la crisi econòmico-sanitària, i de l’altra, donar resposta a una demanda de la societat per canalitzar la situació actual. A més, ha explicat com durant la pandèmia ha pogut continuar l’activitat lectiva de manera telemàtica a l’Institut de Música i a l’Escola d’Art.

El cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, que ha completat l’exposició del conseller Canturri, ha aportat la reflexió que les eines bàsiques de comunicació digital s’han d’integrar per difondre els productes culturals i poder connectar amb la major part de la societat.

Demà dimecres, 2 de desembre, es clourà el Comitè sectorial de Cultura de l’UCCI, en el qual intervenen una vintena de ciutats, amb les conclusions i presa de compromisos del comitè amb vista el 2021, any en què Ciutat de Mèxic ostentarà la capitalitat iberoamericana de les Cultures.