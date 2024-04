Fer front als reptes del sector esportiu a Andorra

Primera sessió del grup de treball per a fer front als reptes clau del sector esportiu d’Andorra (Andorra Esports Clúster)

En un esforç conjunt per a enfortir la col·laboració entre el sector públic i privat, l’Andorra Esports Clúster, juntament amb la secretaria d’Estat d’Esports, ha organitzat la primera sessió del grup de treball convidant les secretaries d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, així com d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació. Aquesta trobada, celebrada al CTEO, marca l’inici d’un diàleg constructiu destinat a abordar i resoldre els reptes clau del sector esportiu d’Andorra.

Aquesta primera sessió del grup de treball ha comptat amb la participació destacada d’Alain Cabanes, secretari d’Estat d’Esports, i Jordi Puy i Marc Saura, de les secretaries d’Estat d’Economia i Empresa, respectivament. Els participants han expressat el seu compromís per a aprofundir en temes de vital importància per al sector com la llei de mecenatge, avantatges socials per a la pràctica esportiva i mesures de finançament alternatiu per a esdeveniments i projectes, establint una agenda de treball per a cada àmbit.

Cabanes ha comentat: “Estem molt satisfets de la iniciativa d’aquesta col·laboració transversal que permetrà entendre millor i respondre de manera més efectiva a les necessitats dels nostres empresaris i agents esportius, reforçant així l’ecosistema esportiu d’Andorra”.

A més, el clúster ha aprofitat l’oportunitat per a llançar una nova estratègia destinada a aportar valor als seus membres, introduint una plataforma exclusiva que facilitarà la interacció, la generació de sinergies i el networking entre les empreses i institucions membres. Precisament, aquesta mateixa tarda de dimecres, s’han presentat i debatut els punts tractats durant una trobada especial a Anyós amb els membres del clúster.

L’Andorra Esports Clúster i la secretaria d’Estat d’Esports estan compromesos a seguir treballant de la mà amb els diferents ministeris del Govern, per a assegurar que el sector esportiu no només creixi, sinó que també serveixi com a model de cooperació i innovació dins l’economia andorrana.