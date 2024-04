Beneficis de consumir api

Manats d’api (Viquipèdia – Eric Hunt)

L’api, conegut científicament com a Apium graveolens, és una planta pertanyent a la família de les Apiàcies, que inclou una àmplia varietat de verdures com el cogombre, la pastanaga i el julivert. Aquesta planta, originària de la regió mediterrània, és molt apreciada per les seves propietats nutricionals excepcionals:

Ric en nutrients: L’api és una excel·lent font de vitamines i minerals essencials, incloent-hi vitamina K, vitamina C, potassi i àcid fòlic, entre d’altres. Aquesta combinació de nutrients és crucial per al funcionament òptim del cos i el manteniment de la salut general.

Baix en calories: Amb molt poques calories per porció, l’api és una opció ideal per a aquelles persones que busquen mantenir o perdre pes sense comprometre la seva ingesta de nutrients. A més, el seu alt contingut d’aigua el converteixen en una opció saciant.

Alt contingut en fibra: L’api és una font excel·lent de fibra dietètica, la qual és crucial per a la digestió saludable, la regulació dels nivells de sucre en sang i la prevenció de problemes gastrointestinals com l’obstipació.

Antioxidants: Aquesta verdura també conté antioxidants, com la luteïna i la zeaxantina, que ajuden a protegir les cèl·lules del cos contra els danys causats pels radicals lliures, contribuint a la salut ocular i a la prevenció de malalties cròniques.