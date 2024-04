Aconseguir una veritable amistat

Roser Rodríguez Jerez

Tothom pot experimentar el valor de l’amistat. Per a la majoria dels éssers humans el fet de tenir amics té un important paper a la seva vida. L’amistat cobra un valor especial perquè té relació íntima amb el món interior de la persona, l’ètica i la comunicació. La convivència que ofereix l’amistat exigeix un ambient de tracte mutu, de diàleg i d’acompanyament entre els amics dels quals es poden obtenir experiències de la vida.

L’amistat virtuosa ajuda a descobrir mútuament els defectes de cadascú, a acceptar les pròpies limitacions, a cultivar els hàbits bons, viure les virtuts i guiar-se, recíprocament, cap al bé. Per a aquesta correcció per part dels amics és important tenir bona competència emocional.

“Els éssers humans som la unió entre allò cognitiu, allò afectiu, allò social, allò cultural, etc. Un amic veritable sempre està disponible per a l’altre, tant en situacions afortunades com difícils. Algunes vegades allò que un fa per un amic, de vegades, no ho faria per un mateix. Nosaltres decidim i definim qui som, pels nostres actes, no pels altres.

Aprenguem a ser amics, a ser agraïts per l’amistat dels nostres amics, a ser solidaris, a donar-nos suport, a acceptar amb humilitat l’ajuda dels amics quan els necessitem; a voler-los, ser honestos els uns amb els altres i sempre sincers, deixar-los saber que compten amb nosaltres en tot.

Recorda que mai no és massa tard per a entaular noves amistats o retrobar-te amb les antigues. Invertir el temps en fer amics i enfortir les amistats pot donar com a resultat una salut més bona i una perspectiva millor en el futur.

No és un fi, és un procés aprendre a ser amics.