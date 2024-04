Debat sobre les guerres actuals i els refugiats a la jornada UdA

Taula rodona sobre els refugiats a Andorra (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest dimecres, 24 d’abril, la III Jornada UdA Solidària, que ha servit per a recaptar fons per a les persones refugiades a Andorra. Sota el lema Les guerres actuals i els refugiats a Andorra, la iniciativa estava organitzada per la comissió UdA Solidària i es dirigia a tota la comunitat universitària.

La jornada ha comptat amb diverses activitats esportives i ha culminat amb una taula rodona, moderada per Univers Bertrana, amb entitats i especialistes en la temàtica: Anastasiia Kravets, presidenta de l’Associació d’Ucraïnesos a Andorra; Ramon Tena, director de Dialoga i mediador en resolució de conflictes; Jordi Fernández, director general de Creu Roja Andorrana; i Pol de Vilallonga, tècnic del Servei d’atenció a persones refugiades del Ministeri d’Afers socials.

Al llarg de la taula rodona s’ha recordat l’acollida de refugiats de Síria, però sobretot s’ha posat en valor la gran resposta que es va produir en l’acollida de refugiats d’Ucraïna i el fet que hagi estat la primera vegada a la història que el Principat s’hagi posicionat en un conflicte internacional. Dels prop de 300 refugiats ucraïnesos que inicialment van arribar, actualment es fa difícil de comptabilitzar quants s’han quedat al país, ja que molts d’ells ja no tenen aquest estatus i han passat al règim de residència ordinària.

Les persones participants han destacat que, més enllà de l’allotjament, que va ser el principal escull a l’inici, la principal problemàtica a la qual han hagut de fer front les persones provinents d’Ucraïna és l’aprenentatge del català, ja que és la via per a poder accedir al mercat laboral i, d’aquesta manera, tenir ingressos per a poder accedir a un habitatge. En aquest sentit, s’han fet demandes per tal que el Govern ampliï les opcions per a aprendre la llengua i que les empreses en facilitin l’aprenentatge durant la jornada laboral.

Des de la Universitat d’Andorra, a més, s’ha ofert la possibilitat de promoure parelles lingüístiques per a ajudar les persones residents d’origen ucraïnès. Un altre escull per a aconseguir una feina qualificada és la dificultat per a fer-se reconèixer les titulacions acadèmiques.

Finalment, també s’ha fet una crida a evitar prejudicis contra les persones refugiades i s’ha abordat l’estrès postraumàtic i els problemes psicològics que pateixen aquestes persones, la majoria dones amb fills, cosa que també n’ha dificultat la integració ràpida dins la societat andorrana.