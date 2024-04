Crèdit extraordinari de 2,8 milions d’euros per a comprar les pintures de Sant Esteve

Pintures murals de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella (SFG)

El Govern ha donat llum verda al Projecte de llei de crèdit extraordinari de 2.887.500 euros per a respondre a les despeses derivades de l’adquisició de les pintures murals de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella: La flagel·lació i El bes de Judes. Aquest Projecte de llei es trametrà aquesta setmana al Consell General per a la seva aprovació i, així, poder continuar amb el procés de recuperació del patrimoni cultural i artístic del país.

L’import total correspon al pagament del valor de les pintures a la propietat (2.750.000 euros) i al pagament de l’impost de transmissions patrimonials espanyol (137.500 euros).

La recuperació d’aquestes pintures –que es va anunciar el passat 29 de febrer en un acte on hi van participar el cap de Govern, Xavier Espot, i la titular de Cultura, Mònica Bonell,– és de gran rellevància per a Andorra i una mostra fefaent del compromís del Govern amb el patrimoni cultural, així mateix, el retorn de béns culturals que, en algun moment, van sortir del país és una acció necessària, perquè enforteix el patrimoni i la identitat cultural del Principat i, a més, és un mandat de la Llei del patrimoni cultural d’Andorra.

Paral·lelament, el Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha sol·licitat l’exportació de les pintures procedents de l’església de Sant Esteve a la Junta de qualificació, valoració i exportació del patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya, que ha de fer la seva valoració abans que el Govern d’Espanya n’autoritzi l’exportació a Andorra.

El trasllat de les pintures el durà a terme l’equip tècnic de conservació-restauració del Departament de Patrimoni Cultural, així mateix, s’ha previst la participació d’una empresa especialitzada per a organitzar el trasllat, una empresa que ja col·labora amb el Ministeri en altres projectes culturals.

Així mateix, els equips tècnics del Departament de Patrimoni Cultural i de l’Àrea de Museus i Monuments estan treballant en l’adequació de l’Espai Columba, ubicació on se situaran les pintures un cop arribin al Principat.