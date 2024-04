“El multilateralisme és l’única eina per a fer front als reptes globals”

Roger Padreny a la taula presidencial i a la pantalla, Andreas Baker (Consell General)

La taula rodona ‘Els Joves i el Multilateralisme’ que s’ha celebrat aquest dimecres a la tarda al Consell General ha refermat la importància del multilateralisme com a única eina capaç de donar solucions a reptes globals o bé a accions o problemàtiques que abasten diversos països. El debat l’ha impulsat la delegació del Consell General a l’OSCE-PA i ha comptat amb la col·laboració de la xarxa de joves parlamentaris d’aquest organisme.

L’acte, que s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional del Multilateralisme i la Diplomàcia per la Pau, ha tingut una nodrida representació de joves de diverses institucions, partits polítics i associacions, com és el cas del Fòrum de la Joventut.

Per tal d’explicar i remarcar la importància del multilateralisme, la taula rodona ha comptat amb la participació de tres ponents que han subratllat la necessitat de la col·laboració entre països des de diferents àmbits, ja sigui entre governs, entre parlaments i també altres administracions, empreses o associacions. En concret, s’han pogut escoltar les intervencions de Laura Mora, tècnica del Ministeri d’Afers Exteriors; Andreas Baker, cap de gabinet del secretariat de l’OSCE-PA, i l’exconseller general i impulsor de la xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA, Roger Padreny.

El que ha quedat clar és que en un món globalitzat i on multitud de serveis són transnacionals calen accions conjuntes per a fer front a les amenaces que aquests poden suposar, però també per a poder aprofitar els beneficis de les noves tecnologies. Alguns dels reptes als quals s’haurà de fer front de forma conjunta són la regulació de la intel·ligència artificial, una tecnologia que el jovent està adoptant més ràpidament que altres franges d’edats, i el canvi climàtic que ja comença a fer-se evidents amb períodes càlids i de sequera cada cop més llargs en àmplies zones del món.

Un altre dels reptes sobre el que caldrà actuar és la desafecció dels joves amb la política i sobre el desconeixement que tenen dels organismes internacionals parlamentaris, per posar-ne un exemple.

A partir de les conclusions del debat, la delegació del Consell General a l’OSCE-PA elaborarà un llistat de propostes que es traslladaran a la sessió anual d’aquest organisme que tindrà lloc el mes de juny a Bucarest (Romania) i durant la qual s’elaborarà un projecte de resolució amb propostes de tots els països participants que s’elevarà al ple per a la seva aprovació.