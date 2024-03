Salutació del síndic general, Carles Ensenyat, amb motiu del Dia de la Constitució

El síndic general, Carles Ensenyat (Consell General)

Benvolguts conciutadans i conciutadanes,

Un any més, i ja en van trenta-un, celebrem el Dia de la Constitució. D’ençà de l’any 1993 el Principat d’Andorra compta amb una Carta Magna moderna que ens va situar al món com un país preparat per a afrontar els reptes de finals del segle XX amb l’objectiu de ser un estat plenament reconegut internacionalment, però, alhora, aquell text que els andorrans i les andorranes vam ratificar en referèndum, ha demostrat que continua sent vàlid tres dècades després, demostrant la visió de futur de les persones que van redactar la nostra Constitució.

Trenta-un anys després del procés constituent, crec que com a andorrans ens hem de sentir orgullosos de la nostra Constitució i de nosaltres mateixos per haver-la acceptat com la norma que estableix les bases del funcionament del nostre país. Tot i el pas del temps, els problemes de base per al nostre futur com a societat continuen essent els mateixos: la identitat andorrana, la gestió del territori, assolir una societat justa i que promogui la igualtat d’oportunitats, defensar el principi de legalitat…

Precisament, en el context actual d’emergència climàtica, és important ressaltar que la nostra Constitució és capdavantera en aquest aspecte, contemplant en el preàmbul “la voluntat d’aportar a totes les causes comunes de la humanitat la seva col·laboració i el seu esforç, i molt especialment quan es tracti de preservar la integritat de la Terra i de garantir per a les generacions futures un medi de vida adequat”.

Aquesta responsabilitat que tenim vers les generacions futures i la sostenibilitat també es recull en l’article 31 de la Constitució, que ens obliga a “mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones”. A més, també especifica que cal “vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna”.

La gestió del territori, establir-ne un ús racional i garantir una qualitat de vida digna per a tothom és un objectiu que es va establir a la nostra Constitució ara fa trenta-un anys. Avui dia, segueix sent una responsabilitat per als poders públics destinar els recursos necessaris i dissenyar polítiques perquè així sigui. A ningú se li escapa que des de totes les institucions es treballa intensament per a assolir que totes les persones que vivim a Andorra, ho fem amb dignitat i amb uns serveis públics capaços de donar resposta a les necessitats de la població.

Amb el pas dels anys s’ha fet palesa la vigència de la Constitució perquè en moltes ocasions l’evolució d’un text es fa conjuntament amb el de la societat que ha de regular i a la qual dota dels seus valors fonamentals. Evidentment, la lectura que en podem fer avui dia de la nostra Carta Magna no té el mateix significat ni context que trenta-un anys enrere, però el que ningú pot negar és que continua sent una Constitució actual, vàlida i moderna que ens inspira a tots a continuar treballant plegats pel benestar i el futur del nostre estimat país.







Carles Ensenyat Reig

Síndic general