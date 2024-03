Catalunya: Eleccions el 12 de maig

El president català, Pere Aragonès, anunciant la convocatòria d’eleccions al Parlament (Govern.cat)

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d’eleccions el proper 12 de maig en una compareixença posterior al Consell Executiu extraordinari, després del debat en què els grups parlamentaris no han donat suport al Projecte de llei dels pressupostos “per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit”.

Aragonès ha remarcat que “la política només pot estar basada en la responsabilitat i en l’ambició” i que s’ha d’encarar el futur “amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya”. En aquest sentit, ha destacat que el 12 de maig es triarà entre els “immobilistes que defensen un model del passat” i “aquells que defensem una Catalunya que mira cap al futur”.

El cap de l’Executiu català ha ressaltat que “davant la irresponsabilitat dels grups polítics que avui han rebutjat el pressupost, cal responsabilitat de país”. Per aquest motiu, Aragonès ha remarcat que “com a president de Catalunya, assumeixo la responsabilitat davant del bloqueig”.

El president ha afegit que la decisió de convocar eleccions s’ha pres “amb l’objectiu que Catalunya es pugui dotar d’un govern amb molta més força per a continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions”, així com per a aconseguir-ho “sense la dependència dels immobilistes”.

Pere Aragonès ha volgut recordar que avui s’ha presentat al Parlament de Catalunya “un bon pressupost” i que els grups que han impossibilitat que continués el seu tràmit al Parlament “han tingut una gran irresponsabilitat”. També ha recordat que “les línies vermelles i els vetos creuats” no han estat contra el Govern, sinó que han estat “en contra els interessos de la ciutadania de Catalunya i els serveis públics del país”.

En aquesta línia, Aragonès ha explicat que “el bloqueig entre uns i altres ha comportat que el pressupost amb més recursos de la història de la Generalitat de Catalunya hagi estat rebutjat” i ha volgut detallar que la negativa a l’aprovació dels pressupostos ha provocat el rebuig a “mil milions d’euros per a combatre la greu sequera”, així com a “l’increment del pressupost d’educació un 10%”.

També s’ha referit a la negativa de “1.400 milions d’euros més per al sistema de salut” i als “més de 1.200 milions d’euros per a l’habitatge”. Així mateix, ha fet ressortir que el pressupost presentat era “el més alt en cultura i llengua de tota la nostra història” i el que suposava “més recursos per a recerca, desenvolupament i innovació” i “més de 700 milions d’euros per a impulsar la indústria catalana perquè segueixi creant llocs de treball de qualitat”; uns pressupostos, en definitiva, que “per primera vegada en la història de la Generalitat superaven els 1.000 milions d’euros”, ha reblat.

El president ha emfatitzat que el seu objectiu era “esgotar la legislatura”, però ha assegurat que “els vetos creuats entre els grups polítics del Parlament impedeixen tenir les condicions per a fer-ho possible”. “Catalunya es mereixia una legislatura sencera”, ha conclòs.