Reparada la fuita d’aigua a la Massana

Els tècnics del Servei d’Aigües del Comú de la Massana, juntament amb els operaris de les empreses contractades, han treballat sense interrupció fins a poder accedir i reparar la fuita a la xarxa d’aigua de la parròquia.

L’avaria es trobava en un lloc de molt difícil accés, sota una placa de formigó, i a més ha estat molt complicat localitzar-la, ja que no hi havia cap vessament visible. Després d’hores de feina, han pogut accedir a la fuita a quarts de quatre de la matinada i abans de les vuit del matí ja estava reparada.

No obstant això, el procés per a restablir el servei és llarg, ja que la fuita es trobava al punt principal que subministra tots els dipòsits, que havien quedat completament buits i s’estan omplint de forma progressiva. Per aquest motiu en algunes zones continuen sense aigua i encara estaran unes hores fins que es normalitzi el servei.

El Comú de la Massana agraeix la tasca dels treballadors, que no han descansat fins a reparar l’avaria, i lamenta les molèsties que encara està ocasionant a molts ciutadans.