Regulen els habitatges d’ús turístic en municipis pirinencs amb un règim de llicència urbanística prèvia

Mapa que explica la situació dels habitatges turístics a Catalunya (Govern.cat)

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret llei per a regular els habitatges d’ús turístic mitjançant l’obtenció d’una llicència urbanística prèvia i d’una autorització turística en un total de 262 municipis. Alguns d’aquests municipis, 39 en total, estan localitzats a l’Alt Pirineu i l’Aran i sumen a nivell global 4.278 habitatges turístics.

Es tracta d’indrets que presenten problemes d’accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants, o bé que compleixen ambdós requisits. Aquests municipis no podran atorgar llicències d’obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret llei.

L’aparició del fenomen dels pisos d’ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d’habitatges que es lloguen com a allotjament permanent. Això és degut al fet que els pisos d’ús turístic no són de nova construcció, sinó allotjaments existents que canvien de destinació. La tendència dificulta encara més l’accés de les persones i famílies a una llar habitual en un moment de creixement de la demanda de lloguer i en un context d’increment de la població catalana.

És per això que el Govern adopta mesures urgents, mitjançant aquest Decret llei, per a evitar que s’incrementin els canvis d’usos a pisos turístics específicament en aquelles zones on l’accés a l’habitatge ja presenta problemes habitualment i també on l’excessiva concentració de pisos turístics comporta problemes de convivència i de gentrificació. Per a regular-ne la implantació, s’ha optat per la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.

Els canvis afecten un nombre reduït de municipis. En concret, aquells que compleixen un o dos dels següents requisits:

Demanda d’habitatge acreditada i mercat tensionat (140 municipis). Existència actualment de més de cinc pisos turístics per cada 100 habitants (134).

Tenint en compte que hi ha municipis que compleixen els dos requisits, el Decret llei afectarà 262 municipis, molts dels quals al Pirineu. En concret, 39 a l’Alt Pirineu i l’Aran.

Alguns dels municipis afectats són: la Seu d’Urgell, Sort, Alp, Alt Àneu, Arsèguel, Bellver de Cerdanya, Das, Espot, Esterri d’Àneu, Ger, Guils de Cerdanya, la Baronia de Rialb, la Guingueta d’Àneu, la Torre de Capdella, la Vall de Boí, Llavorsí, Llívia, Montellà i Martinet, Naut Aran, Puigcerdà, Rialp, Riu de Cerdanya, Tremp i Vielha e Mijaran, entre d’altres.