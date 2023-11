La Junta de Presidents acorda que el debat sobre l’habitatge se celebri el 16 de novembre

Reunió de la Junta de Presidents de grups parlamentaris (Consell General)

La Junta de Presidents de grups parlamentaris, reunida aquest dimarts a la tarda, ha acordat que el debat sobre l’acció política i de govern en matèria d’habitatge tingui lloc el dijous, dia 16 de novembre, a partir de les 9.30 hores. Aquest fet implica que les sessions de Consell General previstes al llarg del mes de novembre es canviïn de dia.

En aquest sentit, la sessió de Consell General prevista per al dimecres 15 de novembre s’avança a les 15 hores. En aquest ple estarà disponible la Proposta d’acord de foment del mercat de pisos de lloguer a preu assequible i el Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea i es debatrà la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.

Pel que fa a la sessió de Consell General de preguntes al Govern que s’havia de celebrar dijous, 16 de novembre, s’ha posposat una setmana i tindrà lloc el dijous 23 de novembre, a les 16 hores.





Assignació d’iniciatives parlamentàries a comissions legislatives

En la reunió d’aquesta tarda de dimarts, la Junta de Presidents també ha determinat les comissions legislatives competents per a les diferents iniciatives que es troben en tràmit parlamentari.

La Comissió Legislativa d’Economia serà l’encarregada de treballar el Projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges i la Proposició de llei de modificació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra en el cas que sigui presa en consideració en el ple del Consell General del 15 de novembre.

La Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals treballarà el Projecte de llei de modificació de la Llei qualificada de la justícia mentre que el Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial ha estat assignat a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. El Projecte de llei de suplement de crèdit per a incrementar les transferències de capital destinades a donar cobertura pressupostària a inversions sanitàries cabdals i inajornables del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) l’estudiarà la Comissió Legislativa de Sanitat.

Finalment, la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost ha estat designada per al Projecte de llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra i, tal com determina el reglament del Consell General, també rebrà Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2024 quan superi el termini d’esmenes.





Minut de silenci en record d’Antoni Martí Petit

Just abans d’iniciar la reunió d’aquesta tarda, la Junta de Presidents ha guardat un minut de silenci en record d’Antoni Martí Petit, exconseller general (1994-2003) i excap de Govern (2011-2019) que ha mort aquest dilluns, 6 de novembre, a l’edat de 60 anys. La Junta de Presidents ha acordat reunir-se de nou dimarts, 5 de desembre, a les 16 hores.