Que boniques són les bodes. O no?

Si hi ha una estació de l’any que la majoria de parelles compromeses prefereixen per a casar-se, aquesta, és l’estiu. També és veritat que durant la primavera, igualment, se solen contraure matrimonis, tant pel civil com per l’església. En tots, els nuvis, sobretot, el que volen és unir-se amb bon temps, bona meteorologia.

Escollida la data de la boda, llavors venen els preparatius. Cap parella desitja que la seva cerimònia i la posterior festa de celebració surti malament. Es vol cuidar fins a l’últim detall, que res ni ningú, destrossi un dia que ha de ser recordat durant tota la vida. El que passa, és que… Que les coses vagin bé pel teu casament, no sempre depèn d’un mateix. O no?