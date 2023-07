Una persona dipositant una papereta en una urna (Arxiu)

En l’era digital, la tecnologia està transformant tots els sectors, des de l’economia fins a la política. L’ús del Big Data per a analitzar el comportament del votant o la intel·ligència artificial per a automatitzar els processos electorals són ja dues accions normals en els comicis del segle XXI, on la tecnologia forma part del dia a dia dels ciutadans, automatitzant processos de tota índole.

De cara a les pròximes eleccions generals, a Espanya, aquest diumenge 23 de juliol, la irrupció de les noves solucions tecnològiques en tot el procés electoral ha cobrat real importància. Encara que els avantatges d’aquesta mena de tecnologies són vàries, també hi ha preocupacions sobre com aquestes poden ser utilitzades per a manipular els resultats. La falta d’una regulació específica sobre el seu ús i de protecció de dades personals en matèria electoral pot permetre un ús indegut d’aquestes tecnologies en les campanyes polítiques.

“En aquest sentit, la ciberseguretat exerceix un paper crucial, perquè es torna necessari controlar l’accés als milions de dades que circulen. Els atacs cibernètics suposen una amenaça real, ja que poden influir en els vots dels ciutadans a través de fake news“ o mitjançant el robatori o manipulació de la informació electoral, explica Miguel Rego, director de l’Àrea de Ciberseguretat a IMMUNE Technology Institute.

“A IMMUNE Technology Institute hem fet una anàlisi d’aquestes noves solucions tecnològiques per a explicar els seus avantatges a l’hora de ser utilitzades per a la campanya electoral i les eleccions generals del pròxim mes de juliol”.





Big Data

El Big Data s’ha convertit en una eina essencial en les campanyes polítiques a l’hora de conèixer millor a l’electorat i dissenyar campanyes més efectives. Algunes formes en les quals s’utilitza el Big Data en les campanyes polítiques són:

– Identificar tendències i patrons: L’anàlisi de Big Data pot ajudar els partits polítics a identificar tendències i patrons en el comportament del votant de cara a ajustar els seus missatges i estratègies de campanya per a maximitzar el seu impacte.

– Conèixer millor a l’electorat: El Big Data també permet als partits polítics analitzar grans quantitats d’informació sobre els votants, com els seus interessos, comportaments i preferències polítiques, la qual cosa els permet dissenyar campanyes més personalitzades i dirigides a grups específics de votants.

– Optimitzar la publicitat: Aquesta tecnologia es pot utilitzar per a optimitzar la publicitat política en línia. En analitzar les dades de navegació i les interaccions en línia dels votants, els partits polítics poden personalitzar els seus anuncis per a arribar a grups específics de votants.

– Pronosticar resultats electorals: L’anàlisi de les dades d’enquestes i altres indicadors ofereixen als partits polítics prediccions sobre el resultat de les eleccions.





Intel·ligència Artificial

La intel·ligència artificial pot arribar a tenir un impacte significatiu en les eleccions polítiques no només per part dels diferents partits, sinó també per part dels periodistes i altres professionals que s’encarreguen de cobrir els comicis, i analitzar les dades.

De fet, en les eleccions municipals espanyoles del 28 de maig, la direcció d’Estratègia Tecnològica d’RTVE va posar en marxa un projecte d’ús de noves tecnologies basades en intel·ligència artificial (IA) per a la generació de continguts escrits i sonors, en temps real i de manera automàtica, amb el qual planejaven donar cobertura als prop de 5.000 municipis d’Espanya que tenien menys de 1.000 habitants.

Alguns dels avantatges de la intel·ligència artificial són:

– Anàlisi de Big Data: La intel·ligència artificial pot analitzar grans quantitats de dades, alguna cosa que pot servir per a infinitat de coses, com pot ser identificar patrons i tendències en el comportament del votant.

– Detecció de notícies falses: En analitzar grans quantitats de dades, la intel·ligència artificial pot identificar patrons i tendències en la propagació de notícies falses i ajudar els partits polítics a combatre la desinformació.

– Automatització de tasques: La intel·ligència artificial també pot automatitzar tasques en les campanyes polítiques, com l’enviament de correus electrònics i missatges de text als votants.





Blockchain

Juan Avilés, Director de l’Àrea de Blockchain a IMMUNE Technology Institute, explica que aquesta tecnologia “permet portar un registre segur, descentralitzat, sincronitzat i distribuït de les operacions digitals, sense necessitat de la intermediació de tercers”. En estar basat en els mateixos mètodes de seguretat que s’empren en els certificats digitals, per exemple de l’Agència Tributària, és pràcticament impossible trencar la seva seguretat. Per aquest motiu, té molts avantatges a l’hora de poder ser utilitzat per a unes eleccions polítiques:

– Registre de vots: La tecnologia blockchain es pot utilitzar per a registrar els vots de manera segura i transparent. La veracitat de cada vot es registraria en un bloc de la cadena de blocs, la qual cosa garanteix que si es modifica o elimina es trenca la cadena.

– Verificació d’identitat: Cada votant tindria una identitat digital única garantida per la cadena de blocs, la qual cosa assegura que només els votants autoritzats puguin emetre un vot.

– Prevenció de fraus: En registrar la veracitat de cada vot en la cadena de blocs, es pot garantir que no es puguin emetre vots duplicats o falsos i prevenir així fraus electorals.

– Transparència: La tecnologia blockchain també pot millorar la transparència del procés de votació. Cada votant tindria accés a la cadena de blocs per a verificar que el seu vot s’ha registrat correctament.

Per què els partits polítics han de comptar amb els millors experts i la millor formació en tecnologia?

El Fòrum Econòmic Mundial assenyala que el 40% de les competències bàsiques canviaran en 5 anys, al mateix temps que el 80% de les empreses i institucions introduiran la digitalització en les seves activitats, i la política no es queda fora d’aquest canvi de paradigma. Els partits polítics necessiten comptar amb experts en tecnologia i formació en tecnologia per a adaptar-se als canvis i aprofitar les oportunitats que ofereix l’era digital en termes de campanyes electorals, actualització de programes polítics, estratègia electoral i organitzativa, i comunicació política o màrqueting electoral.

Una bona estratègia organitzativa col·loca al partit en una posició d’avantatge per a guanyar eleccions, per la qual cosa els partits polítics necessiten comptar amb experts en tecnologia que puguin ajudar-los a desenvolupar estratègies efectives tant per a l’organització interna del partit com per a les campanyes electorals. Una formació adequada en tecnologia es fa aleshores indispensable.





Per Tecnonews