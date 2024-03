Passos per a fer un jardí vertical a la terrassa

Un jardí vertical (iStock)

Gaudir d’un jardí vertical a la terrassa és una manera de tenir contacte directe amb la naturalesa i crear un espai acollidor. Els jardins verticals tenen molts avantatges, tant per a la salut i benestar de qui els gaudeixen a la seva casa, com per a cuidar el medi ambient. A més, servirà per a crear un espai on relaxar-te i desconnectar a la teva terrassa, en contacte amb la natura.

A l’hora de crear un jardí vertical a la terrassa, s’ha de tenir en compte alguns factors:

El lloc on el situaràs ha de ser una zona amb bona il·luminació i ventilació per a assegurar la supervivència de les plantes.

Has de tenir en compte el pes i la resistència de l’estructura on conrearàs les plantes. Has de protegir la paret de la humitat que genera el jardí amb una malla. Fixa l’estructura a la paret o al terra.

Omple cada torreta o recipient amb el substrat adequat. Has de deixar un espai entre cada planta perquè puguin respirar i créixer adequadament.

Penja els tests o contenidors a l’estructura i assegurat que estan ben subjectes. Distribueix les plantes de manera harmoniosa per a donar alegria i vida a la decoració exterior.

Has de regar les plantes regularment segons les necessitats de cada espècie. Abona-les cada dos o tres mesos. Les plantes que creixin massa, o s’assequin, s’han de podar. D’aquesta manera, s’eliminaran malalties o plagues que puguin aparèixer.





Per Decoracion2.com