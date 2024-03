‘Dream Scenario’, de Kristoffer Borgli

Després de clausurar el passat 56è Festival de Cinema de Sitges, ja és als cinemes ‘Dream Scenario’, del director, guionista i muntador nascut a Oslo, Kristoffer Borgli. Es tracta d’una nova producció del segell A24, estudi independent de referència del moment actual, sinònim de qualitat i bon fer, que han aconseguit fer-se un forat en el cinema de terror produint films de por d’Ari Aster o Robert Eggers, però també finançant projectes del cinema europeu de Yorgos Lanthimos o del cinema independent nord-americà com Barry Jenkins o Greta Gerwig.

Un pare de família, Paul Matthews (Nicolas Cage), un home simple, invisible per als altres, veurà com la seva vida rutinària com a professor fa un tomb sobtat quan es viralitza la seva aparició inexplicable en els somnis de la gent. Això li acaba reportant fama i celebritat i l’alumnat comença a adorar-lo, es guanya el respecte de les seves filles adolescents i la seva dona es reenamora d’ell. També creu que ha arribat el moment de publicar la seva obra sobre biologia quan una agència es posa en contacte amb ell amb la intenció amagada d’introduir publicitat d’una marca en els somnis dels altres.

Però, amb el temps, les seves aparicions prendran un caire de malson col·lectiu i tothom comença a rebutjar-lo, des dels alumnes, els amics o la família, per la qual cosa Paul cau en l’ostracisme i el buit general. ‘Dream Scenario’ és una brillant i intel·ligent sàtira sobre el present, sobre la sobreexposició pública, sobre la influència tirànica de les xarxes socials o sobre la cultura de la cancel·lació. En aquesta comèdia divertida i amarga alhora, ens trobem amb el Nicolas Cage més commovedor en molt de temps, un personatge patètic arrossegat i sobrepassat per un trist atzar, ben bé un personatge del cinema dels germans Coen, tal com ‘L’home que mai va ser allà’ (2001) o ‘Un home seriós’ (2009).

L’actor de films tan recordats com ‘Arizona Baby’ (1987, germans Coen), ‘Leaving las Vegas’ (1995, Mike Figgis), ‘Al límite (1999, Martin Scorsese) o l’esbojarrat paper de ‘Mandy’ (2018, Panos Cosmatos), ara du a terme una de les interpretacions més importants dels seus darrers anys de carrera, paper pel qual va ser nominat al Globus d’Or com a Millor Actor de Comèdia o Musical. Completen el repartiment de ‘Dream Scenario’ al costat de Nicolas Cage, els actors i actrius Julianne Nicholson, Michael Cera, Dylan Baker, Tim Meadows o Kate Berlant.