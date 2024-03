Optimisme perquè creixi l’ocupació hotelera per la Setmana Santa

Turistes a la recepció d’un hotel (arxiu)

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) augmenta el tant per cent d’ocupació que es preveu per la Setmana Santa al Principat en relació a les dades anunciades ara fa uns dies. Així i, a l’espera del que pugui passar amb les reserves de darrera hora, la previsió és que del 60% pronosticat en un moment, hores d’ara es parli d’una mica més del 65%.

Des de la Unió Hotelera apunten, precisament, que la xifra de l’ocupació per a Pasqua en els establiments del país pugui augmentar encara, gràcies en bona part per les anomenades reserves del darrer moment. Amb les dades que es faciliten des de l’entitat, aquesta, considera que que seria una bona Setmana Santa. Els dies forts, com és habitual, van del Dijous Sant al Dilluns de Pasqua.