Balanç de l’activitat 2023 de la Cambra de Comerç (CCIS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Foto: Fòrum.ad

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) ha fet aquest dimecres el balanç de l’activitat del 2023 durant la celebració del Ple de l’organisme. En aquest marc de gestió, la Cambra ha presentat els resultats de la seva activitat i les línies estratègiques per al 2024. Enguany, la nova direcció aposta per a apropar els serveis a les noves generacions i a nous públics emergents i donarà continuïtat als eixos estratègics consolidant la feina feta en l’àmbit del turisme, l’apropament de les empreses a l’Acord d’associació amb la Unió Europea i la digitalització.

El ple de la Cambra va aprovar el setembre de l’any passat la modificació de l’organigrama directiu de la institució amb el nomenament de l’actual directora, Sol Rossell, responsable de dirigir i seguir treballant per a afrontar els reptes de futur tot acompanyant les empreses andorranes.

La nova direcció ja va manifestar en aquell moment la voluntat de fer encara més pròxima l’entitat a totes les empreses del país i concretament, intensificar la labor per a donar resposta a nous públics com els joves, els emprenedors i la dona professional andorrana, definint així, un nou horitzó per a establir vincles amb els nous perfils d’empresaris i d’altres col·lectius d’interès.





Balanç d’activitat 2023

El 2023 ha estat l’any de consolidació del projecte de turisme amb la creació del Consell del Sector Privat de Turisme (CSPT), una entitat que agrupa per primera vegada i en una sola veu el sector privat turístic del país. Va néixer amb l’objectiu de ser un espai de debat que contribuís a la millora contínua del sector turístic tenint en compte criteris de sostenibilitat.

En concret, el CSPT està format per la Cambra, precursora de la iniciativa, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i 13 empreses i associacions: la Unió Hotelera d’Andorra, Autèntics Hotels, l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, Ski Andorra, Naturland, Caldea-Inúu, Unnic Andorra, l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, l’Associació de Transports Públic de Viatgers d’Andorra, l’Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres, l’Associació Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, l’Associació de Comerciants de l’Eix Central i l’associació APROPAS.

La Cambra va impulsar aquesta reflexió sobre el model actual de turisme fa gairebé dos anys amb la voluntat de donar veu al sector privat i vetllar pels interessos generals i no particulars tot prioritzant la competitivitat del sector i assolint un alineament entre el sector públic i privat en matèria turística.

A data d’avui, el CSPT és un organisme que ha anat guanyant reconeixement per part de les institucions i que ha constituït 3 nous grups de treball per a abordar reptes estratègics com la definició d’un nou model turístic, la gestió compartida de dades i la qualificació del personal així com l’agilització de la nova contractació.

En aquest sentit, la Cambra es mostra molt satisfeta per aquesta fita històrica assolida ja que al seu entendre, el CSPT és una entitat que ha esdevingut un ecosistema natural de debat i reflexió on tots els membres han demostrat tenir la capacitat de treballar de forma cohesionada amb bona entesa i per un objectiu comú.

Un dels objectius principals és aconseguir més transversalitat en la gestió amb el Govern d’Andorra, els comuns i Andorra Turisme. En aquest sentit, tres membres del CSPT han estat escollits com a representants del sector privat en el Consell d’Administració d’Andorra Turisme.

Durant l’any passat, un altre dels principals objectius de la Cambra com a òrgan consultiu ha estat l’encaix d’Andorra a la UE i com afectarà a les empreses del país el resultat de les negociacions. Amb aquesta voluntat, l’entitat ha iniciat un diàleg sectorial amb l’objectiu d’acostar les negociacions sobre l’Acord d’associació als empresaris a través de reunions a porta tancada amb la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus per a que les empreses poguessin obtenir de primera mà una resposta a les seves inquietuds i el màxim d’informació sobre l’encaix d’Andorra a la UE. Aquestes converses es realitzaran al llarg del 2024.

Addicionalment, la Cambra disposa d’un punt fix d’informació sobre l’Acord d’associació des del gener de 2023. Una iniciativa duta ha terme des de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus i la Cambra, adreçada a l’empresari i situat a les instal·lacions de la Cambra.

Pel que fa a l’impuls de la digitalització a les empreses, l’entitat focalitza els seus esforços en tres línies de treball. Per una banda, ha continuat implicada en la nova edició del Programa de Transformació Digital que organitzen conjuntament amb Andorra Digital i Andorra Business, per a incentivar les empreses andorranes a posar en marxa un procés de transformació digital que permeti millorar els procediments interns, guanyar eficiència i agilitat.

Es tracta d’un programa en procés de consolidació i, per això, la labor de difusió del mateix i acompanyament de les empreses és cabdal. Enguany s’han rebut 155 qüestionaris i s’han elaborat 151 informes.

En segon lloc, la Cambra ha participat de nou en l’Enquesta de Maduresa Digital del teixit empresarial andorrà. El 76% de les empreses d’Andorra es troben actualment en un estadi de transformació digital bàsic o inicial. Aquesta és la principal conclusió del tercer Estudi de Maduresa Digital d’Andorra que ha realitzat la consultora Iniced amb MoraBanc i la Cambra. L’estudi també destaca la millora en l’indicador de visió, organització i lideratge en les empreses.

Per últim, assenyalar com a iniciativa del 2023, l’activació d’unes formacions ‘ad hoc’ sobre transformació digital en línia (webinars) adreçades a sectors concrets per tal de facilitar la seva immersió en aquest repte empresarial.

Els sectors que hi han participat han estat el de l’hoteleria, el de retail i el de serveis professionals. S’ha aprofundit en temes com el metavers i l’oportunitat que ofereix als negocis, els reptes jurídics en el procés de digitalització i l’ús de la intel·ligència artificial per a reactivar el comerç tradicional.

La formació continuada és una constant que s’ha diversificat per a públics i temes d’interès. El nombre d’assistents ha crescut un 91% respecte el 2022, arribant als 1.176 inscrits. Els temes tractats han estat molt diversos, entre els quals destaquen el de la transformació digital, la nova reforma fiscal i la presentació de comptes anuals, la formació recurrent i com a novetat, la formació de pilots de drons, una proposta que ha estat rebuda amb molt d’èxit.

La formació també s’ha adequat al públic més jove. Des de la Cambra s’ha impulsat un conveni amb el Carnet Jove que atorga formació bonificada a tots els associats, permetent així l’accés a nous coneixements per a preparar-se per al futur laboral.

En paral·lel, Impuls jove, la borsa de treball temporal que pretén posar en contacte talent jove i oportunitats de feina al país, el mes de gener del 2023, va arribar a més de 200 inscripcions d’estudiants en 6 mesos des del llançament.

Un any després (finals 2023) s’ha doblat el nombre d’estudiants, amb un total de 455. La quantitat d’empreses implicades en la contractació de talent jove a través d’aquesta plataforma també ha crescut significativament amb una participació de 67 empreses que han posat al mercat 85 ofertes de treball.

Una de les grans fites de la Cambra durant l’exercici 2022 va ser la posada en marxa del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE) per a assessorar sobre quin és el mètode ADR més adient en quant a la resolució de conflictes, en què un tercer, professional, imparcial i neutral, ajuda les parts a resoldre una situació. Un any després de la posada en funcionament, es continua promovent molt la difusió d’aquests mètodes alternatius per a apropar-los a l’empresa en general.

Amb el canvi organitzatiu de la Cambra a finals de 2023, s’ha volgut donar un impuls renovat al projecte amb la participació activa de Pilar Escaler, que des llavors assumeix les funcions com a assessora en matèria d’arbitratge i en altres mètodes de resolució de conflictes empresarials.

Al llarg de l’any s’han organitzat dos esdeveniment per a fer-ho possible: una taula rodona sota el títol ‘Com resoldre conflictes empresarials sense haver d’anar als tribunals’ i, conjuntament amb el Col·legi d’Advocats d’Andorra, la conferència ‘El paper essencial de l’advocat en els sistemes alternatius de resolució de conflictes’.

Pel que respecta a l’atenció a les empreses i a la gestió de serveis administratius, la Cambra ha rebut un total de 391 consultes, la majoria de les quals relacionades amb la creació d’un comerç o societat, fiscalitat i la legislació andorrana per a la bona marxa del negoci. L’activitat en gestió, també va créixer respecte l’any anterior. Així, el volum de les tramitacions en carnets ATA s’ha mantingut estable respecte a l’exercici anterior (102), i han crescut en un 20% les consultes a la duana (211), mentre que els pressupostos de cens s’han vist incrementats en un 22% (45).

Una altra de les àrees d’actuació de la Cambra amb més tradició i recorregut és l’elaboració i publicació d’estudis i enquestes que permeten proporcionar una informació objectiva a les empreses del país i alhora realitzar una anàlisi sobre l’activitat econòmica, entre les que destaquen l’Informe Econòmic Anual i les Enquestes de Conjuntura semestrals. Els resultats obtinguts en l’Enquesta de Conjuntura de gener a juny 2023, apunten a que els principals factors que dificulten la marxa dels negocis eren:

L’augment dels costos d’explotació

La manca de personal qualificat

L’encariment dels subministraments, productes i matèries primeres

Tant l’Informe Anual com el resultat de les Enquestes de Conjuntura ajuden a la Cambra a prioritzar i reorientar la seva gestió per tal d’aproximar-se amb noves eines i solucions a les empreses del país.

La intensitat de projectes al país, no ha minvat la capacitat de relacions institucionals de la Cambra que també es deu a les necessitats dels empresaris per a desenvolupar projectes o negocis fora de les fronteres.

Així, durant el 2023 la Cambra ha reforçat les relacions internacionals i, per tant, la participació i la col·laboració amb altres entitats foranes amb l’objectiu d’establir sinergies i oportunitats per a les empreses del país que volen internacionalitzar el seu negoci, intercanviar experiències i, alhora, ser un canal obert perquè flueixin noves dinàmiques de relació i treball entre entitats similars o homòlogues. Amb aquesta finalitat, s’han mantingut diferents reunions i trobades amb la Cambra de Comerç Internacional, l’Eurochambres i la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) a part de mantenir una interlocució activa amb POCTEFA pel Programa Interreg.