Nou etiquetatge al vi… No ho sé pas!!!

Sóc fumador, sí. Fumador empedreït. D’aquells que va començar a fumar quan el fumar “molava”, feia gran i quan semblava que no erets ningú si no ho feies.

Ara, amb el temps i poca voluntat (tot s’ha de dir) no sóc capaç de deixar-ho, i reconec que mai ha “molat” tant com deien, som qui som i ara som una colla de “rarets”.

Però conscients que el que fem és dolent per a la nostra salut.

Hagués preferit potser, no fumar per fumar, sinó aprendre a fumar. Decidir el moment precís per a fer una pipa o un cigar i disfrutar-ho com cal i no haver sigut un fumador de cigarretes.

Aquests últims dies ha sortit la notícia que des del parlament europeu es vol afegir a l’etiquetatge del vi que aquest pot provocar càncer.

Ho sento, però per aquí no hi passo. No m’hi poso a nivell científic, però crec que el vi ha estat part de la cultura i de l’alimentació a tota Europa i sobretot a països com ara Itàlia, França o Espanya.

Perquè tinc dubtes que es vulgui etiquetar el vi, però no pas els destil·lats o bé la cervesa. Amb tots els respectes per a tot tipus de begudes alcohòliques, no vull dir pas que s’hagin d’etiquetar tots.

Entenc que els destil·lats són cultura de certs països i la cervesa d’uns altres.

Potser uns els tenen com a begudes alcohòliques i altres com a aliments. O hi ha productes que han deixat de ser aliments per recaptar més impostos. Ells sabran.

Això em porta fa un temps enrere, a Barcelona no es va poder fer publicitat d’una fira de vins perquè l’alcohol és dolent per la salut, però poc després estava tota la ciutat plena de banderoles d’una marca de cervesa que patrocinava algun tipus de festival… Segurament i depenent de l’esponsorització que ofereixis, deixes de ser dolent o no per a la salut.

Jo seguiré bevent, amb moderació, i aprenent mentre li posaré més voluntat per deixar de fumar.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012