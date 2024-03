La Seu denuncia davant els Mossos l’onada d’incendis contra contenidors d’escombraries

Restes de tres contenidors de recollida selectiva cremats aquest cap de setmana passat al carrer de Circumval·lació de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha interposat una denúncia davant els Mossos d’Esquadra per l’onada d’incendis provocats contra contenidors d’escombraries que afecta la ciutat des de fa uns mesos. El consistori ha confirmat aquest dimarts que, només en el que va d’any (en menys de tres mesos), ja han aparegut cremats 18 d’aquests recipients en diferents punts del nucli urbà. Per això, han avançat que el consistori “anirà fins al final, atraparem a qui ho estigui fent, i ho haurà de pagar”.

L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, no ha dubtat a qualificat l’actual episodi continuat de crema de contenidors com “un problema molt greu”, perquè la xifra de divuit recipients afectats en menys de tres mesos ja supera la de tot l’any passat i representa una dada “totalment desorbitada”, amb l’agreujant que aquestes accions vandàliques “tenen un cost per a tothom”, atès que cada contenir té un cost d’uns 1.100 euros. Per tant, de moment el cost d’aquestes bretolades ja ascendeix a 20.000 euros.

Barrera lamenta que això “té conseqüències greus per a la Mancomunitat d’Escombaries i per a l’Ajuntament, però també per a la ciutadania, perquè és qui acaba pagant tots aquests desperfectes” mentre l’autor o autors d’aquestes accions no sigui identificat, detingut i posat a disposició judicial.

El batlle de la Seu ha assegurat que, per tot plegat, han augmentat la coordinació amb els Mossos d’Esquadra, mitjançant reunions cada setmana per a tractar no només aquest fet sinó d’altres problemes de seguretat que s’han produït, com ara destrosses al mobiliari urbà, furts, robatoris o accions relacionades amb el tràfic de drogues. I confia que, pel que fa als contenidors, amb la col·laboració de les policies municipal i catalana s’aconsegueixi a curt termini “atrapar” el responsable d’aquests incendis.





S’instal·laran càmeres de vigilància a la zona de la Palanca

En aquest context, Joan Barrera també ha confirmat que ben aviat s’instal·laran noves càmeres de videovigilància en indrets on hi ha hagut més casos de vandalisme. Concretament, a la zona del pont de la Palanca i del local del Club de Caça i Pesca, a tocar del riu Segre, on aquesta tardor passada uns brètols van assaltar-ne l’interior i hi van causar greus destrosses.

Els incidents en aquella zona han continuat, incloent la crema de taules de pícnic i de contenidors, i per això ja s’està tramitant l’autorització per a instal·lar aquest nou sistema de vigilància, que s’afegirà als d’altres llocs de la ciutat on la proliferació d’accions incíviques o delictives ha obligat a habilitar-ne.