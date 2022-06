Netejar les orelles del teu gat

Encara que els nostres gatets són experts en higiene personal, hi ha vegades que haurem de donar-los un cop de mà per a evitar infeccions, per exemple, a l’hora de netejar les seves orelles.

Els veterinaris aconsellen que netegem aquesta superfície de l’animal una vegada a la setmana. No et costarà gaire temps, un parell de minuts si el gat s’acostuma a aquesta rutina, i, a més, t’asseguraràs de la bona salut del teu amic.

Les infeccions per àcars són molt més comunes del que creiem i, sobretot, és molt contagiosa, per la qual cosa si el nostre gat surt de casa i es relaciona amb altres gatets, haurem d’estar especialment atents. Però, com podem saber si té aquests diminuts paràsits?

Encara que els gats solen ser molt asimptomàtics, amb aquests insectes es presenten comportaments que poden donar-nos diverses pistes. Algunes d’aquestes pistes són, per exemple, que es grati les orelles més del que ho fa habitualment, que decanti el cap per la molèstia, i que les seves orelles presentin més quantitat de cera.

Però, com pots saber si les orelles del teu gat estan sanes? Cal que li examinis periòdicament les orelles. Quan ho facis, aquestes han de presentar un color rosaci. És normal que hi hagi una miqueta de cera i de brutícia; tanmateix, aquesta marxarà fàcilment passant-li un cotó humit.

Amb una neteja setmanal n’hi haurà prou per a això. Podem aconseguir en un centre especialitzat d’animals un líquid especial (mai facis servir alcohol). Amb un trosset de cotó fregarem suaument dins de l’interior de l’oïda, sense necessitat d’endinsar-nos massa, només en la zona més supèrflua.

La neteja és la nostra millor arma per a evitar àcars i altres infeccions, així mateix, també ajuda el fet de netejar la seva capsa i el lloc on dorm, i retallar-li les ungles periòdicament per a evitar que en gratar-se es generi ferides.

Com cuides tu de la higiene del teu millor amic?

Per Tot Sant Cugat

Font wikifaunia.com