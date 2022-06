Més novetats per a Google Maps

Google Maps, l’app de navegació per excel·lència, sempre està en contínua actualització. I ara estrena més novetats i funcions. Unes noves funcionalitats s’aniran estrenant en les pròximes setmanes segons país, però Google ha confirmat que estaran disponibles per a tots els usuaris.

Entre les novetats més destacades que incorporarà, trobem el preu dels peatges. Segons detalla Google, aquesta informació la prendran de les bases de dades locals de cada país (com ocorre per exemple amb els radars de la DGT). A més, asseguren que tindrà en compte diverses tarifes en funció del mètode de pagament, la temporalitat o el tipus de vehicle.

L’altra gran novetat són els mapes de visualització millorada, que mostraran més detalladament tant la ruta com l’entorn, millorant el guiat al destí. Així, durant la navegació es ‘pintaran’ els semàfors, que era una de les assignatures pendents de Google Maps. Amb tot, en temps real no sabrem si està en verd o vermell. Sigui com sigui és bona notícia, perquè ens permetrà conèixer per endavant la ubicació d’un semàfor i tindrem la possibilitat de salvar-lo mentre conduïm prenent una ruta alternativa.

A més, en aquesta nova visualització durant la navegació, també mostrarà senyals de Stop, així com la forma i amplària de les carreteres o si disposa de mitjanes o illes. El que, estimen, ajudarà a una conducció més segura, ja que evitaran els “girs d’última hora” o que ens saltem una intersecció.

D’altra banda, en els nous mapes es dibuixaran els contorns dels edificis i llocs d’interès més detalladament.

Finalment, s’afegeixen nous ajustos per als usuaris d’iPhone i terminals amb sistema operatiu iOS. Per exemple, inclourà un nou giny d’accés més complet, la navegació des dels rellotges Apple Watch o la possibilitat d’accedir directament a la ruta d’una direcció determinada amb comandaments per veu mitjançant Siri.

