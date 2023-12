Mas demana el suport als encampadans “per a consolidar la transformació de la parròquia”

Laura Mas intervenint en l’acte de campanya a Encamp (Demòcrates)

La candidatura d’UP + DA + Independents ha omplert de gom a gom La Valireta d’Encamp en la darrera reunió de poble de la candidatura encapçalada per Laura Mas i Xavier Fernàndez. L’acte, que ha comptat amb la participació de tota la llista a sobre de l’escenari, ha servit per a desgranar les 80 propostes que la llista ha preparat per als propers quatre anys, per a “consolidar la millora i la transformació d’Encamp”, en paraules de l’actual cònsol major Laura Mas i candidata a la reelecció.

Ha manifestat que “tenir una parròquia plena de vida, amb una oferta de serveis i activitats atractives i de qualitat, a més d’un espai públic embellit i cuidat, ha estat la nostra prioritat aquests quatre anys al capdavant del Comú, donant resposta a les necessitats de tothom, impulsant projectes que ajudessin a generar oportunitats per a tothom, i així seguirà sent el proper mandat”.

A l’acte també ha intervingut, Xavier Espot, president de Demòcrates, que ha destacat que “la candidatura d’UP + DA + Independents és la garantia de la continuïtat de la transformació d’Encamp en positiu”. Jean Michel Rascagnères, actual cònsol menor, ha estat l’encarregat d’obrir l’acte, assegurant que “la Laura és una persona que sap liderar perquè sap prendre decisions amb criteri” i ha reforçat la seva “capacitat de treball i lideratge”.

Laura Mas ha presentat a tot l’equip, un per un abans que l’acompanyessin a l’escenari durant la seva intervenció, destacant que “els projectes són importants, però les persones que els han d’impulsar i vetllar perquè arribin a bon port també ho són”.

La candidata ha recordat que “hem aconseguit que la gent se senti encara més orgullosa de la parròquia on viu i que la vegi com un lloc atractiu i ple de vida”. També ha afirmat que “els propers quatre anys són clau per a consolidar Encamp i el Pas de la Casa com una parròquia residencial de qualitat i atractiva, amb oportunitats per a tothom”.

L’acte ha comptat amb les intervencions de Joan Sans, número tres, i Nino Marot, número quatre, que han destacat dos dels principals eixos del programa. Per una banda, Sans s’ha referit a les millores previstes en equipaments per al benestar de les persones i accions de cultura, benestar social i habitatge, “perquè fer parròquia és treballar de forma responsable i compromesa pels qui la viuen i els que la fan viure, pensant en el seu benestar, acompanyant la nostra gent gran, els nostres infants i els nostres joves, però també les empreses i les associacions que la fan gran”.

Al seu torn, Nino Marot s’ha centrat en turisme i la reactivació econòmica: “consolidar Encamp i el Pas de la Casa com a destinacions de turisme esportiu i familiar”, fent referència a totes les accions empreses aquest mandat, les quals “han aportat molta activitat, visitants i un retorn econòmic positiu per la parròquia”. Marot ha garantit que “continuaran els esdeveniments esportius al centre de la parròquia, l’impuls per les estades esportives i accions com l’Enfira’t per a visualitzar el teixit comercial”, i ha afegit les accions per a “diversificar l’oferta els 365 dies a l’any” tant a Encamp com al Pas.

Tant Xavier Fernàndez, candidat a cònsol menor, com Laura Mas, han començat les seves intervencions amb unes emotives paraules d’agraïment i reconeixement a la tasca feta per Jean Michel Rascagnères durant aquest mandat com a cònsol menor, “per la seva capacitat de treball i l’estima per la parròquia i el país”.

Fernàndez ha conclòs que “Encamp és avui millor que fa quatre anys” i ho ha argumentat amb exemples de la feina feta el darrer mandat, destacant el nou parc de l’Ossa, els quatre nous aparcaments, els nous parcs infantils tant d’Encamp com del Pas de la Casa, el nou gimnàs del complex esportiu o la remodelació del carrer Sant Jordi al Pas de la Casa, “entre moltíssimes altres iniciatives i que fan un balanç de 35 milions d’euros d’inversió que han reactivat i canviat la parròquia”.

L’acte ha finalitzat amb la intervenció de la cònsol major i candidata a la reelecció, que ha destacat alguns dels principals projectes que es tiraran endavant com la remodelació de la plaça dels Arínsols i de les avingudes, el nou casal de la gent gran amb centre de dia, les millores als centres esportius i les sales de festes, les inversions al Pas de la Casa, el desenvolupament de la nova concessió del domini esquiable o aconseguir el nou Parc Natural dels Pessons, entre molts altres i amb una clara petició del vot. “És un vot que va més enllà d’una candidatura, és un vot a un projecte transversal, plural, un vot a favor de la parròquia que tots ens estimem. Amb el vostre vot, aquest diumenge, farem que guanyi Encamp”, ha conclòs.