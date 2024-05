Torna el “Torneig PEUSA la Seu” de bàsquet per a esportistes amb diversitat funcional

Cartell del Torneig PEUSA de bàsquet (Aj. la Seu)

Aquest dissabte, 18 de maig, de nou del matí a dues del migdia, al Palau d’Esports, amb la participació de 150 jugadors i jugadores de 15 equips pertanyents a 11 clubs catalans i d’Andorra, la capital alturgellenca celebrarà el Torneig PEUSA la Seu d’Urgell de bàsquet per a esportistes amb diversitat funcional, que enguany arriba a la 14a edició.

Així ho han anunciat aquest dimecres el president del club organitzador l’AE SEDIS Bàsquet, Pep Ribes, i el coordinador de l’equip SEDIS AIRAM, amfitrió d’aquest torneig que hi participa amb dos equips, Pep Mora, acompanyats per la regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Bàrbara Romeu.

El president de l’AE Sedis ha volgut agrair a tots els col·laboradors que fan possible organitzar-lo: PEUSA, Cooperativa Cadí, Fundació Llar Cristina Maria Maestre, CaixaBank, Centre Claror, Creu Roja, FEDIC, la Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol, la Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Per la seva part, la regidora d’Esports ha manifestat que des del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Seu es vol donar la benvinguda a totes les persones participants en aquest torneig Ciutat de la Seu. “Som ciutat d’esport, i ho som en tots els àmbits i aquest torneig és una mostra més de la nostra voluntat d’acostar l’esport a tothom. També volem agrair la tasca que Sedis Airam i tots els clubs i entitats que participaran en aquesta 14a edició estan duent a terme per la visibilitat, formació i integració del col·lectiu de persones amb diversitat funcional a través de l’esport. A la Seu hi trobareu sempre la nostra col·laboració per a mantenir vives i impulsar aquest tipus d’iniciatives”, ha remarcat Romeu.





El torneig: 15 equips de 11 clubs de Catalunya i Andorra

L’explicació del funcionament del torneig ha anat a càrrec de Pep Mora, entrenador de l’equip Sedis AIRAM PEUSA la Seu d’Urgell i organitzador d’aquest esdeveniment. Mora ha explicat que en aquest torneig hi prendran part 15 equips d’11 clubs, fet que comportarà que ens donin cita a la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell 150 esportistes, a banda de tècnics, acompanyants i familiars vinguts d’arreu de Catalunya i d’Andorra.

El torneig, tot i no ser competitiu, s’organitza en dos grups (A i B) segons els nivells de joc dels equips. A més a més del Sedis AIRAM la Seu d’Urgell, amfitrió del torneig, els clubs participants són: Joventut de Badalona, Penya Barça Vilassar, BC Andorra, Asvolcall Down Lleida, Únics Cerdanya, Mediterrània Pineda, Nou Kedem Blanes, Amisol Solsona, BF Cornellà i CC Boet Mataró.

Durant tot el matí, entre les nou i les dues del migdia, es disputaran tres partits de forma simultània a les pistes del Palau d’Esports. Els enfrontaments tindran una durada de 20 minuts dividits en dues parts, a temps corregut.

Novament, el torneig també ha previst un partit final a la pista central entre els dos equips primers classificats del nivell A.

La jornada de bàsquet inclusiu finalitzarà amb un dinar de germanor entre tots els clubs participants que tindrà lloc a la Sala Polivalent de la zona esportiva de la Seu d’Urgell.