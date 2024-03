Llavors del Cadí cerca col·laboradors per a preservar varietats locals de la Cerdanya i l’Alt Urgell

Un dels horts que conreen col·laboradors de Llavors del Cadí, a Montellà (RàdioSeu)

L’Associació Llavors del Cadí treballa actualment per a multiplicar i preservar varietats locals d’aliments conreats en horts de la Cerdanya i l’Alt Urgell. Per això, ha fet una crida a trobar “nous horts col·laboradors i voluntaris” per a ajudar a aquesta recuperació, concretament al vessant nord del Cadí i, especialment, a la subcomarca del Baridà.

L’objectiu consisteix no només a preservar el patrimoni cultural i gastronòmic, sinó també que aquestes varietats tornin a ser cultivades i utilitzades per la població local, tot “ampliant la biodiversitat cultivada de la comarca, fent cultius més resilients i adaptats a les condicions ambientals de la zona”, assenyalen. Per això, veuen “necessari continuar amb la tasca de multiplicació d’aquestes varietats” i, en aquest sentit, han fet una crida pública per a afegir col·laboradors de totes dues comarques.

En el marc del projecte de recuperació i divulgació de varietats agrícoles al nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró, l’any 2022 es va crear a la Cerdanya l’Associació Llavors del Cadí, que agrupa persones de la comarca que es vulguin implicar amb voluntat de participar en aquesta tasca i en la transmissió del coneixement d’aquest llegat. Al llarg del 2021 i 2022, des del Col·lectiu Eixarcolant i amb el suport del Parc Natural i del Consell Comarcal de la Cerdanya, es van dur a terme prospeccions etnobotàniques per a recuperar llavors de varietats agrícoles i ornamentals tradicionals de la zona.

Gràcies a les converses amb gent gran dels diversos pobles i municipis del Baridà -a cavall de la Cerdanya i l’Alt Urgell- i també de la plana cerdana, es van aconseguir recopilar llavors de gairebé 250 varietats tradicionals. Entre aquestes, destaquen per la seva popularitat a nivell local el nap de Talltendre i la col d’hivern, però també la carbassa del rabequet, l’escarola cabell d’àngel, la malva marinera, la violera groga o diverses varietats de mongeta, com l’afartapobres, la rènega, la perona o la de bastó.

Entre el 2022 i el 2023, moltes d’aquestes varietats es van distribuir entre uns 25 horts col·laboradors repartits arreu de Cerdanya que donen suport al projecte i que, afirmen, “són claus per a la multiplicació de material vegetatiu i l’obtenció de llavor renovada. Aquestes varietats recuperades es conserven en un banc de llavors ubicat al territori, i que amb assessorament tècnic, gestiona la pròpia associació.

L’associació recorda que al llarg de l’any es poden trobar aquestes llavors en esdeveniments locals com la Fira de productors d’Urús o la Diada Arç, on es fan activitats per a grans i petits. També organitzen tallers arreu de Cerdanya. Els interessats poden contactar amb l’associació al correu llavorsdelcadi@gmail.com o bé enviant un DM per Instagram, al perfil @llavors_del_cadi. També ofereixen la possibilitat de col·laborar-hi tot fent-se soci del col·lectiu.